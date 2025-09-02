xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป)ชูศรี เชิญยิ้ม ปัดไม่เคยร่วมงานกับอดีตพระอลงกต แค่เคยกราบไหว้ตอนเจอนอกวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี- ชูศรี เชิญยิ้ม หรือนายชิติสรรค์ ไชยเสนา ตลกรุ่นใหญ่เปิดใจไม่รู้จัก “อดีตพระอลงกต”
เป็นการส่วนตัว ไม่เคยร่วมงานด้วย เคยแต่กราบไหว้เมื่อเจอนอกวัด เมื่อมีข่าวลือร่วมฟอกเงินก็รู้สึกเฉยๆ


จากกรณีมีข่าวมีตลกอักษรย่อ ช.ช้าง มีส่วนร่วมฟอกเงินกับอดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ทำให้มีข้อสงสัยตลกที่มีอักษรย่อดังกล่าว จะเป็นชูศรี เชิญยิ้ม หรือนายชิติสรรค์ ไชยเสนา ซึ่งปัจจุบันมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาสินทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำพระอินทร์ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และพักอาศัยอยู่ที่วัดดังกล่าว จึงได้เดินทางไปขอพบและเปิดใจตลกดังชูศรี เชิญยิ้ม ที่วัดดังกล่าว

โดยนายชูศรี กล่าวว่า คนมองว่าตนเป็นคนมีอัตตา มีอีโก้เยอะ แต่วัดพระบาทน้ำพุตนยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน รู้เพียงว่าอยู่จังหวัดลพบุรี ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว ไม่สนิทสนมกัน แต่เคยกราบ เพราะคิดว่าอ๋อหลวงพ่อองค์นี้รักษาคนเป็นโรคเอดส์ ไม่เคยไปกราบที่วัดหรือรู้จักเป็นการส่วนตัว รู้จักแต่หลวงตาสินทรัพย์ที่มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์


เมื่อมีข่าวออกมาว่าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกับอดีตพระอลงกต ตนรู้สึกเฉยๆ อยู่เฉยๆเรื่องก็มีมาหาได้ ตลกดี มันเป็นกรรมหรือเปล่า แต่ถ้าคนตัดสินตนก็จะหนักกว่า เพราะกรรมคือการกระทำ ข้อมูลไม่ชัดเจนอย่างเพิ่งไปตัดสินมันจะเป็นกรรมหนัก เรื่องของกรรมตนยอมรับ


แต่เรื่องที่ลือกันไม่รู้หรอก ลูกสาวส่งข้อมูลมาว่ามี จ.เจ๋ง ดอกจิก ช.ช้างก็น่าจะชูศรี จริงๆช.ช้าง มีหลายคน ก็เลยไม่ได้คิดอะไร แม้มีคนเข้ามากระหน่ำว่าหากินกับวัด ก็เฉยๆปล่อยเขาไป

(คลิป)ชูศรี เชิญยิ้ม ปัดไม่เคยร่วมงานกับอดีตพระอลงกต แค่เคยกราบไหว้ตอนเจอนอกวัด
(คลิป)ชูศรี เชิญยิ้ม ปัดไม่เคยร่วมงานกับอดีตพระอลงกต แค่เคยกราบไหว้ตอนเจอนอกวัด
(คลิป)ชูศรี เชิญยิ้ม ปัดไม่เคยร่วมงานกับอดีตพระอลงกต แค่เคยกราบไหว้ตอนเจอนอกวัด
(คลิป)ชูศรี เชิญยิ้ม ปัดไม่เคยร่วมงานกับอดีตพระอลงกต แค่เคยกราบไหว้ตอนเจอนอกวัด
กำลังโหลดความคิดเห็น