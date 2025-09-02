(คลิป)ชูศรี เชิญยิ้ม ปัดไม่เคยร่วมงานกับอดีตพระอลงกต แค่เคยกราบไหว้ตอนเจอนอกวัด

อุบลราชธานี- ชูศรี เชิญยิ้ม หรือนายชิติสรรค์ ไชยเสนา ตลกรุ่นใหญ่เปิดใจไม่รู้จัก “อดีตพระอลงกต”
เป็นการส่วนตัว ไม่เคยร่วมงานด้วย เคยแต่กราบไหว้เมื่อเจอนอกวัด เมื่อมีข่าวลือร่วมฟอกเงินก็รู้สึกเฉยๆ
จากกรณีมีข่าวมีตลกอักษรย่อ ช.ช้าง มีส่วนร่วมฟอกเงินกับอดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ทำให้มีข้อสงสัยตลกที่มีอักษรย่อดังกล่าว จะเป็นชูศรี เชิญยิ้ม หรือนายชิติสรรค์ ไชยเสนา ซึ่งปัจจุบันมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาสินทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำพระอินทร์ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และพักอาศัยอยู่ที่วัดดังกล่าว จึงได้เดินทางไปขอพบและเปิดใจตลกดังชูศรี เชิญยิ้ม ที่วัดดังกล่าว
โดยนายชูศรี กล่าวว่า คนมองว่าตนเป็นคนมีอัตตา มีอีโก้เยอะ แต่วัดพระบาทน้ำพุตนยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน รู้เพียงว่าอยู่จังหวัดลพบุรี ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว ไม่สนิทสนมกัน แต่เคยกราบ เพราะคิดว่าอ๋อหลวงพ่อองค์นี้รักษาคนเป็นโรคเอดส์ ไม่เคยไปกราบที่วัดหรือรู้จักเป็นการส่วนตัว รู้จักแต่หลวงตาสินทรัพย์ที่มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์
เมื่อมีข่าวออกมาว่าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกับอดีตพระอลงกต ตนรู้สึกเฉยๆ อยู่เฉยๆเรื่องก็มีมาหาได้ ตลกดี มันเป็นกรรมหรือเปล่า แต่ถ้าคนตัดสินตนก็จะหนักกว่า เพราะกรรมคือการกระทำ ข้อมูลไม่ชัดเจนอย่างเพิ่งไปตัดสินมันจะเป็นกรรมหนัก เรื่องของกรรมตนยอมรับ
แต่เรื่องที่ลือกันไม่รู้หรอก ลูกสาวส่งข้อมูลมาว่ามี จ.เจ๋ง ดอกจิก ช.ช้างก็น่าจะชูศรี จริงๆช.ช้าง มีหลายคน ก็เลยไม่ได้คิดอะไร แม้มีคนเข้ามากระหน่ำว่าหากินกับวัด ก็เฉยๆปล่อยเขาไป