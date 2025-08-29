“ใจฟ้า อคาเดมี่” ส่อโดนปิดเหตุเอี่ยวหลวงพ่ออลงกต-“โค้ชโขง” ห่วงเด็กไม่ได้ไปต่อ

หลังเหตุารณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสอบสวน เส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอดีตหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ล่าสุดสึกไปเเล้ว หนึ่งในกระเเสใหญ่คือ การเปิดอคาเดมี่ ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ อลังการ ใช้ชื่อว่า "ใจฟ้า อคาเดมี่" ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ถึง 9 สนาม บนพื้นที่ 200 ไร่
ล่าสุดมีกระเเสข่าวว่า หากสืบเส้นเงินเเล้วมีความผิดจริง ใจฟ้า อคาเดมี่ อาจจะต้องปิดตัวลง เเม้ตอนนี้การฝึกซ้อมจะมีปกติ เพราะต้องรอคำสั่ง
ด้าน "โค้ชโขง" ชัยธัช อ่วมธรรม หัวหน้าโค้ชของใจฟ้า อคาเดมี่กล่าวว่า "จริงๆ ผมก็ได้ยินเรื่องนี้มา(เรื่องปิดอคาเดมี่) เเต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ต้องประชุมกันว่าจะเอายังไงต่อ เเต่ผมเป็นห่วงเด็กๆมากว่า เพราะถ้าอคาเดมี่ปิดจริง ทุกคนก็ต้องเเยกย้าย บางคนไม่มีที่ไป เป็นเด็กยากจน เเทบไม่มีโอกาสอะไรเลย น่าเป็นห่วงมากๆ"