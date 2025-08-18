วัดพระบาทน้ำพุเงียบเหงา ท่ามกลางกระแส"หลวงพ่ออลงกต"ลาออกจากเจ้าอาวาส

ลพบุรี - วัดพระบาทน้ำพุเงียบเหงา ท่ามกลางกระแสการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสของหลวงพ่ออลงกต ขณะที่เจ้าคณะตำบล เผยได้ยินข่าวแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบ่ายวันนี้( 18 ส.ค.)บรรยากาศที่วัดพระบาทน้ำพุ เงียบเหงามาไม่มีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนเดินทางมาเลย มีเพียงผู้สื่อข่าวจากสำนักต่างๆจำนวนมาเฝ้าดักรอทำข่าวท่ามกลางกระแสการประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ของพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต หลังที่ผ่านมามีเกี่ยวกระแสข่าวการตรวจสอบข้อมูลภายในวัด
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการโทรศัพท์พูดคุยกับ พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ เจ้าของคณะตำบลเขาสามยอด ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอาตมาได้มีการพูดคุยกับหลวงพ่ออลงกตแล้วเกี่ยวกับเรื่องดังกลว่า โดยหลวงพ่ออลงกต บอกว่าอยากจะลาออก ซึ่งก็เป็นคำที่ออกมาจากวาจาเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ส่งหนังสือยืนยัน ถึงการขอลาออกของเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุแต่อย่างใด
ซึ่งถ้ามีหนังสือลาออก เจ้าคณะตำบลก็จะทำการพิจารณา ถ้าเหมาะสมก็จะส่งหนังสือต่อไป ตามลำดับชั้น ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ตำแหน่งเจ้าอาวาสก็จะต้องตกเป็นของพระลูกวัดไปก่อน และจะมีการส่งผู้มาดูแล เพื่อทำการแทนต่อไป
นอกจากนี้เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ ยังเปิดเผยถึงการสอบสวนเรื่องการการเงินของวัด ซึ่งพบบัญชีของวัดไม่มีสิ่งผิดปกติ ส่วนเรื่องของกฎหมายก็ว่าไปขบวนการตามกฎหมายไป