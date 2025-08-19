xs
xsm
sm
md
lg

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ชนะจุดโทษ คว้าแชมป์ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" สนามภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย สำหรับฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ 26 ที่ "สิงห์" ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศในการจัดการแข่งขัน โดยสนามที่ 8 ของการแข่งขันรอบคัดเลือก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2568 ที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แชมป์สนามนี้ตกเป็นของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ที่ชนะจุดโทษ ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ 4-3 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 คว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทย สมทบกับทีม เทพศิรินทร์ เชียงใหม่, พิชญบัณฑิต, วชิราลัย, นาจานศึกษา, นนท์ประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และ กรุงเทพคริสเตียน แชมป์จาก 7 สนามแรก

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทักษะฟุตบอลเหมือนเช่นเคย โดยแชมป์ในสนามที่ 8 ประกอบด้วย เจ้าพ่อฟรีคิก พชรพล หรีดวา จากทีม จุฬา 38, โกลมือกาว ธรดล สุทธิรักษ์ จากทีม ทีเค อคาเดมี่ และ มิดฟิลด์สกิล ธนดล ตั่นจัด จากทีมเอสที ยูธ

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในรอบคัดเลือกของ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" สนามต่อไป สนามที่ 9 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2568 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แข่งขันที่ สนามกีฬาทุ่งบูรพา จ.อุบลราชธานี และสนามที่ 10 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ที่สนาม ศรีราชา อารีน่า จ.ชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป) สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถสมัครได้ที่ https://singhajrcup.prsingha.com/

การแข่งขันจะคัดเลือกทีมผู้ชนะจากแต่ละสนาม รวม 10 ทีม มาเล่นในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่สนาม บีจีพียู เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ คลอง 3 จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งกับโครงการคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะจากนักฟุตบอลระดับอาชีพ ที่จะมาเปิดประสบการณ์ในเล่นเตะฟุตบอลน้องเยาวชนอีกด้วย








กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ชนะจุดโทษ คว้าแชมป์ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" สนามภาคใต้
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ชนะจุดโทษ คว้าแชมป์ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" สนามภาคใต้
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ชนะจุดโทษ คว้าแชมป์ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" สนามภาคใต้
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ชนะจุดโทษ คว้าแชมป์ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" สนามภาคใต้
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ชนะจุดโทษ คว้าแชมป์ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" สนามภาคใต้
กำลังโหลดความคิดเห็น