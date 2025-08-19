xs
"หลวงพ่ออลงกต" ลาออกจาก เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มีผลบัดนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (19 ส.ค.) มีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ที่ 022/2568 เรื่อง ให้พระสังฆาธิการลาออกจากตำแหน่ง

ด้วยหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นั้น จึงอนุญาตให้ หลวงพ่ออลงกต ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป