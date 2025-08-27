“สมศักดิ์” ย้ำสถานชีวาภิบาลวัดพระบาทฯเดินต่อ หลัง "ทิตจ๊อด" ลาสิกขา ไม่ลอยแพผู้ป่วยมีงบ-แรงหนุนพอ

รมว.สาธารณสุข ย้ำสถานชีวาภิบาลวัดพระบาทน้ำพุยังเดินต่อ หลัง "อดีตพระอลงกต" ลาสิกขา ยันไม่ลอยแพผู้ป่วย เหตุมีงบ-แรงสนับสนุนเพียงพอ
วันนี้ (27ส.ค.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการจัดการ สถานชีวาภิบาลวัดพระบาทน้ำพุ หลังพระอลงกตลาสิกขาว่า ไม่ต้องกังวลว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่แล้วจะไม่มีคนดูแล เพราะวัดยังมีผู้ช่วยและทีมงานจำนวนมาก พร้อมงบประมาณและเงินบริจาคจากหลายฝ่ายรองรับ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าสถานชีวาภิบาลยังเดินหน้าต่อหรือไม่ นายสมศักดิ์ยืนยันว่า ยังมีคนดำเนินการต่อเนื่องแน่นอน และปฏิเสธกระแสกังวลเรื่องการ “ลอยแพผู้ป่วย” โดยระบุว่า หากไม่มีการจัดการที่ดีจะยิ่งสร้างปัญหามากขึ้น ทั้งข้อร้องเรียนและคดีความ ดังนั้นควรทำให้เรียบร้อย ทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปได้