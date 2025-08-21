เจ้าคณะตำบลนัดสวดอุทิศบุญให้ 20ศพในวัดพระบาทน้ำพุ เสาร์นี้ เผยต้องรอเอกสารก่อนกำหนดวันฌาปนกิจ

ลพบุรี - โกลาหลกลางวัดพระบาทน้ำพุ หลังตรวจพบศพเก็บไว้ถึง 20 ศพ เจ้าคณะตำบลเร่งเข้าดูแล เตรียมจัดพิธีสวดอุทิศให้ก่อน ขณะที่การฌาปนกิจยังต้องรอเอกสารยืนยันศพจากเจ้าหน้าที่ เผยตลอดหลายสิบปีมีการเผาศพผู้ป่วยโรคเอดส์ไปแล้วกว่า 10,000 ศพ
เวลา 14.00 น. วันนี้( 21 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ภายหลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีตรวจสอบพบศพที่เก็บไว้ภายในศาลาธรรมสังเวชของวัดจำนวนถึง 20 ศพ โดยก่อนหน้านี้ นายธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบ และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปฌาปนกิจ
ต่อมาเวลา 14.20 น. นายสามารถ ศรีทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เดินทางเข้าพบ พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด เพื่อหารือแนวทางจัดการศพ โดยมีการประชุมภายในห้องประชุม 1 ของวัดพระบาทน้ำพุ แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วม
ภายหลังการประชุม นายสามารถ เปิดเผยว่า ได้หารือกับเจ้าคณะตำบลเกี่ยวกับแนวทางการจัดพิธีศพ เบื้องต้นจะมีการสวดพระอภิธรรมอุทิศให้ศพทั้ง 20 ศพ ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ที่วัดพระบาทน้ำพุ ส่วนวันฌาปนกิจยังไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากต้องรอเอกสารสำคัญเกี่ยวกับศพที่เก็บรักษาไว้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่วัดเป็นผู้ถือครอง แต่ในวันที่ตรวจสอบไม่อยู่
ทั้งนี้ ยืนยันว่าศพทั้งหมดมีเอกสารยินยอมจากญาติผู้เสียชีวิต โดยแต่ละศพเคยออกใบมรณบัตรและแจ้งหน่วยงานราชการถูกต้อง
ด้าน นายชาญเกษม เรื่องศิริ วิทยากรประจำวัดซึ่งดูแลศาลาธรรมสังเวช เปิดเผยว่า ตนทำงานที่วัดตั้งแต่ปี 2544 และทราบว่าที่นี่รับศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มาตั้งแต่ปี 2527 โดยผ่านมามีการฌาปนกิจไปแล้วกว่า 10,000 ศพ ส่วนการเก็บศพไว้ก็เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งอื่น พร้อมย้ำว่าการดำเนินการทุกครั้งมีญาติและทางการรับทราบ
พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด กล่าวยอมรับว่า หลังจากนี้ตนต้องเข้ามาดูแลการบริหารจัดการวัดพระบาทน้ำพุแทน ซึ่งถือเป็นภาระหนัก เพราะผู้พักพิงจำนวนมากยังต้องการการดูแล โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อ ขณะที่กระแสศรัทธาและการบริจาคอาจลดลงหลังเกิดปัญหา
ขณะเดียวกัน ประเด็นที่ นายสุชาติ ตันเจริญ รมต.ประจำสำนักนายกฯ สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มีครอบครัวหรือลูกหรือไม่นั้น ล่าสุด นายณัฐพล ธุรพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ระบุว่า ได้รายงานผู้ว่าฯ แล้ว โดยอำเภอไม่สามารถตรวจสอบเองได้ และเสนอให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนา หากต้องการความชัดเจนอาจต้องมีการตรวจ DNA ตามที่มีกระแสข่าวกล่าวอ้าง