เร่งตรวจสอบ 2 มูลนิธิเกี่ยวข้องวัดพระบาทน้ำพุ หลังพบครอบครองที่ดินรวมกว่า 200 ไร่

ลพบุรี - เมืองลพบุรีเดินหน้าตรวจสอบมูลนิธิอาทรประชานาถ และมูลนิธิธรรมรักษ์ หลังได้รับคำสั่งจากส่วนกลาง โดยพบว่ามีการครอบครองที่ดินรวมกว่า 200 ไร่ ขณะเดียวกัน มูลนิธิฟ้าสร้างไทยได้ขอยกเลิกการจดทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้ว
บ่ายวันนี้( 20 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี กรณีการตรวจสอบมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี หลังจาก นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนและสั่งการให้จังหวัดลพบุรีเร่งตรวจสอบมูลนิธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ดร.รัฐพล ธุรพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เปิดเผยว่า มีมูลนิธิที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี 3 แห่ง คือ มูลนิธิอาทรประชานาถ มูลนิธิธรรมรักษ์ และมูลนิธิฟ้าสร้างไทย โดยมูลนิธิฟ้าสร้างไทยซึ่งจดทะเบียนเมื่อ 8 เมษายน 2563 ได้ยื่นขอยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2567 พร้อมโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้วัดพระบาทน้ำพุ ปัจจุบันจึงเหลือเพียง 2 มูลนิธิที่ยังดำเนินงานอยู่
เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า มูลนิธิธรรมรักษ์ครอบครองที่ดินสนามฟุตบอลใจฟ้า 103 ไร่ ขณะที่ มูลนิธิอาทรประชานาถครอบครองที่ดินบริเวณสนามใจฟ้าอีก 97 ไร่ รวมกว่า 200 ไร่ โดยทั้งสองมูลนิธิได้ยื่นบัญชีงบประมาณประจำปี 2567–2568 ต่ออำเภอแล้ว และยังไม่พบความผิดปกติชัดเจน
นายอำเภอเมืองลพบุรี ระบุว่า ขณะนี้การตรวจสอบยังอยู่ในขั้นตอนเชิงลึก โดยเฉพาะการถือครองทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่มาก จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจน
