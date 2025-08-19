“สุชาติ ” ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง หลังหลวงพ่ออลงกตยื่นลาออกเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เปิดทางตรวจสอบมูลนิธิ 6 แห่ง

ลพบุรี – “สุชาติ ” รมต.สำนักนายกฯ ลงพื้นที่ลพบุรีติดตามสถานการณ์ หาข้อเท็จจริง หลังหลวงพ่ออลงกต ยื่นลาออกเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เปิดทางตรวจสอบมูลนิธิ 6 แห่ง หลังต่อสู้กับมรสุมข่าวไม่ไหว เปิดทางการตรวจสอบความโปร่งใส
วันนี้ ( 19 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีกระแสข่าวการลาออกของ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ต่อมาในช่วงเย็นหลวงพ่ออลงกตได้อัดคลิปสนทนากับไวยาวัจกร ยืนยันว่ายังไม่ลาออก และจำเป็นต้องใช้สติในการเผชิญปัญหา
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ 19 ส.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันว่า หลวงพ่ออลงกตได้ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นทางการ และมีการส่งหนังสือไปยังเจ้าคณะตำบล พร้อมได้รับการอนุมัติแล้ว
พระครูวิธารธรรมวิสุทธิ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เปิดเผยว่า เรื่องการแต่งตั้งและการรักษาการแทนเจ้าอาวาส เป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าคณะตำบล ซึ่งเบื้องต้นจะต้องหาพระมารักษาการแทนก่อน ส่วนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการนั้น ต้องพิจารณาร่วมกับเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับ
ทั้งนี้ แม้หลวงพ่ออลงกตจะพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว แต่ยังคงเป็นพระลูกวัดพระบาทน้ำพุ และสามารถตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ตามปกติ โดยเปรียบเสมือนข้าราชการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนดำเนินไปอย่างโปร่งใส
ด้าน นายอำพล อรรคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิภายในวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งพบว่ามีมากถึง 6 มูลนิธิ ทั้งที่กฎหมายกำหนดให้ 1 วัดมีได้เพียง 1 มูลนิธิเท่านั้น จึงเป็นข้อสงสัยว่าเหตุใดที่ผ่านมากว่า 10 ปี จึงเพิ่งมีการตรวจสอบในครั้งนี้
ต่อมาเวลา 14.30 น. วันเดียวกัน นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาที่วัดพระบาทน้ำพุ โดยระบุว่าต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ยังสับสนและขัดแย้งกัน ทั้งในประเด็นการบริหารจัดการเงินของ 6 มูลนิธิ และการใช้จ่ายที่ผ่านมา
“ตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับหลวงพ่ออลงกต สิ่งที่ต้องการคือข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนจะมีข้อสรุปว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป” นายสุชาติกล่าว
สำหรับการประชุมในวันนี้ มี พระครูสุวัฒน์ กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด, นายปรัชญา เปปตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น