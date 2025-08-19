เป็นทางการ! เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี อนุญาต “หลวงพ่ออลงกต” ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

จากกรณที่มีกระแสข่าวพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จะลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ล่าสุดมีรายงานว่า จากเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้ออกคำสั่ง ลงวันที่ 19 สิงหาคม เรื่องให้พระสังฆาธิการ ลาออกจากตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้
คําสั่งเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ที่ ๐๒๒/๒๕๖๘
เรื่อง ให้พระสังฆาธิการลาออกจากตําแหน่ง
ด้วยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต) ฉายา ติกฺขปญฺโญ อายุ ๖๕ พรรษา ๓๘ วิทยฐานะ น.ธ.โท เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ขอลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๗ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงอนุญาตให้พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต) ฉายา ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี