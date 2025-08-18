หลวงพ่ออลงกตยืนยัน ยังไม่ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมดำเนินการทุกเรื่องภายใน 1 เดือน

ลพบุรี –จากกระแสข่าวว่าหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ยื่นหนังสือลาออก เพื่อให้ตรวจสอบภายในวัด ล่าสุดได้ออกยืนยันผ่านคลิปสื่อ ยังไม่ลาออก ขอให้ลูกศิษย์และประชาชนมีสติ พร้อมมองถึงอุปสรรคและ “มาร” ที่เกิดขึ้นในชีวิต
เย็นวันนี้( 18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เข้ากราบพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต หลังมีกระแสข่าวว่า ท่านยื่นหนังสือลาออกเพื่อให้ตรวจสอบการบริหารภายในวัด
หลวงพ่ออลงกต ได้ส่งคลิปชี้แจงผ่านสื่อว่า ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาส ไม่ได้ลาออก พร้อมขอให้ลูกศิษย์มีสติและไม่ตกใจ หากจะลาออกจริงต้องมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งคาดว่าจะมีคำตอบชัดเจนภายใน 1 เดือน
หลวงพ่ออลงกต กล่าวว่า “สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม หากสิ่งใดที่บกพร่องก็ต้องยอมรับผลกรรมนั้น และต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าก่อนทำสิ่งใดมีความดีหรือไม่ สำหรับสิ่งที่บกพร่องถึงขั้นต้องรับเคราะห์กรรมสูงสุด หลวงพ่อก็ยินดีรับและยิ้มรับ”
นอกจากนี้ หลวงพ่อยังกล่าวถึงอุปสรรคหรือ “มาร” ที่เกิดขึ้นในชีวิตว่า แม้บุญกุศลจะมาก แต่โลกนี้ยังมีมาร ซึ่งต้องใช้สติปัญญาและพลังต่อสู้ พร้อมมีเมตตาและให้อภัย เพื่อไม่ให้เกิดการจองเวรต่อกัน ตลอดชีวิตไม่เคยหยุดทำงานเพื่อประชาชนและลูกศิษย์ และทุกอย่างที่ทำล้วนมีเจตนาดีเพื่อพัฒนาวัดและสังคม