ผอ.พุทธฯ ลพบุรียันยังไร้รายงานทางการกรณี “หลวงพ่ออลงกต” ลาออกเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

สำนักพุทธฯ ลพบุรียืนยันยังไม่ได้รับรายงานทางการกรณี “หลวงพ่ออลงกต” แจ้งเตรียมลาออกเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ขณะที่เจ้าคณะตำบลเผยเหตุผลเพื่อความโปร่งใส แม้การลาออกไม่กระทบการตรวจสอบคดี พร้อมย้ำเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติบัญชีบริจาค
วันนี้ (18 ส.ค.) นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงกรณี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ว่า เบื้องต้นทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรียังไม่ได้รับรายงานถึงเรื่องราวดังกล่าว หลวงพ่ออลงกตเป็นพระสังฆาธิการ โดยการลาออกจะต้องมีลำดับขั้นตอน ซึ่งยืนยันว่ายังไม่ได้รับรายงาน
ด้าน พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ระบุว่า เบื้องต้นหลวงพ่ออลงกตได้แจ้งทางวาจาว่าอาจจะขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยให้เหตุผลเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม การลาออกจากตำแหน่งนั้น ไม่มีผลต่อการตรวจสอบทางคดี ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการ แต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบบัญชี การเปิดรับบริจาคทั้ง 8 บัญชีของวัดพบว่าไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด แต่ต้องรอสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง