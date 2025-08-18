หลวงพ่ออลงกตประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

“หลวงพ่ออลงกต” ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี ท่ามกลางกระแสข่าวการตรวจสอบข้อมูลภายในวัด โดยก่อนหน้านี้เคยเลื่อนการแถลงข่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 น. พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี หลังเลื่อนการชี้แจงหลายครั้ง ท่ามกลางกระแสข่าวการตรวจสอบข้อมูลภายในวัด
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม วัดพระบาทน้ำพุยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการตามปกติ แต่หลวงพ่ออลงกตไม่ได้ออกมาต้อนรับเช่นทุกวันอาทิตย์ ขณะที่สื่อมวลชนหลายสำนักเดินทางไปรอทำข่าว เนื่องจากมีข่าวลือว่าวัดจะออกมาชี้แจงต่อสังคม
นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผยว่า หลวงพ่ออลงกตได้เลื่อนการแถลงข่าวก่อนหน้านี้เพราะเพิ่งแต่งตั้งทีมทนายความชุดใหม่ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วน นายบรรเจต เทพพำนัก เลขาฯ กองกิจกรรมพิเศษ ระบุว่า กระแสข่าวด้านลบต่อวัดยังมีต่อเนื่อง จึงทำให้การชี้แจงล่าช้า
อย่างไรก็ตาม การประกาศลาออกในวันนี้ ถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของหลวงพ่ออลงกต หลังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและมีบทบาทในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ยากไร้มานานหลายสิบปี