สนามใจฟ้าอะคาเดมี่ หลวงพ่ออลงกต ใช้เงินวัดทำธุรกิจฟุตบอล

จากกรณีที่มีดราม่า ตำรวจเริ่มสอบสวน เส้นทางการเงินเกี่ยวกับบุคคลรอบข้างของ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ หนึ่งในนั้นคือ “หมอบี” ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิด และเรื่องทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ไม่ได้ข้อสรุป
หนึ่งในสิ่งที่เป็นกระแสคือ การเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ ของ หลวงพ่ออลงกต ที่สร้าง ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน ใจฟ้าอคาเดมี จ.ลพบุรี ซึ่งมีสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ถึง 9 สนาม บนพื้นที่ 200 ไร่ ใช้หญ้าเกรดพรีเมียม ค่าดูแลเกือบ 1 แสนบาทต่อเดือน และเคยมีการเปิดให้เช่า ไม่ได้ให้ทุกคนเล่นฟรี
ทำให้เกิดความสงสัยว่า มีการนำเงินบริจาคมาสร้างหรือไม่ หรือเส้นทางการเงินที่เอามาสร้างเป็นอย่างไร แต่เบื้องต้นมีการยืนยันว่าได้เบิกเงินจากวัดประมาณสัปดาห์ละ 1 แสนบาท ดูแลนักฟุตบอลเยาวชน เกี่ยวกับเรื่องอาหาร
เพจ ก.ไก่ โพสต์ถึงประเด็นนี้ และเป็นไวรัลว่า
“ช่วง4-5 ปี ก่อนเคยมีกระแสวัดไปไม่ไหวแล้วขอคนละ 9 บาท แล้วมึงดูสนามบอลที่เค้าสร้างสิ มีถึง 9 สนามมาตรฐาน มีโรงแรม มีที่รับรอง ราคาเช่าสนามเริ่มต้น 1000-4000 ต่อชั่วโมง สุดตรีนจริง”
ทั้งนี้ นักเตะเยาวชนที่ ใจฟ้า อะคาเดมี่ ได้ปลุกปั้นขึ้นมาเพิ่งจะไปคว้าแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้มุมของแฟนฟุตบอลก็เสียดาย หากจะต้องหยุดการพัฒนานักเตะเหล่านี้ และจากนี้ยังมีรายการที่จะมาแข่งขันที่สนามใจฟ้าอีกหลายรายการ แต่ยังไม่มีรายงานว่าจะต้องยกเลิกไปหรือไม่