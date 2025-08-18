กองปราบประชุมคดี"หมอบี" - ยันยังไม่เรียกพยานวัดพระบาทน้ำพุให้ข้อมูล

กองปราบเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดี "หมอบี" ยันยังไม่เรียกพยานวัดพระบาทน้ำพุเข้าให้ปากคำ ยินดีหากวัดเข้าให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่
วันนี้ (18 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายของวันนี้ พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. จะมีการประชุมคณะสืบสวนสอบสวนคดีนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ "หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ" เจ้าของเพจ "งมงาย สไตล์หมอบี" ที่ถูกร้องเรียนว่าส่อทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ
โดย พ.ต.อ.เอนก กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า วันนี้เป็นการประชุมวงเล็ก ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ส่วนเรื่องที่จะประสานหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่ คงต้องหารือกับคณะพนักงานสอบสวนกองปราบก่อนว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ว่าจะไปในทิศทางใด
เมื่อถามว่า วันนี้จะมีคนสนิทของหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนหรือไม่ พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า เบื้องต้นวันนี้ยังไม่ได้เรียกใครเข้ามาให้ข้อมูล รวมถึงยังไม่มีคนของวัดประสานมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่หากจะเดินทางมาเข้าให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนเอง ทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมรับฟัง
ด้าน นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกร วัดพระบาทน้ำพุ กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบว่าจะมีคนของวัดเข้าไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน กองปราบปราม
เมื่อถามว่าเหตุผลในการเลื่อนแถลงข่าวเมื่อวานนี้ สาเหตุมาจากโอนที่ดินไม่เสร็จหรือไม่ นายสมพร บอกว่า ตอนนี้เรากำลังเร่งทำงานกันอยู่ ส่วนจะแถลงในวันไหนนั้น ก็ต้องรอให้ทำงานกันเสร็จสิ้นก่อน หากได้รายละเอียดครบถ้วน ทางทีมทนายก็จะแถลงให้ทราบต่อไป