วัดพระบาทน้ำพุเลื่อนแถลงข่าว ไม่มีกำหนด หลังแต่งตั้งทนายใหม่-ยังรอรวบรวมข้อมูล

ลพบุรี – ไวยาวัจรกรวัดพระบาทน้ำพุ แจงของเลื่อนการแถลงข่าวของวัดพระ โดยไม่มีกำหนด ท่ามกลางสื่อมวลชนจากหลายสำนักมารอทำข่าว พร้อมทั้งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าชมนิทรรศการของวัด ทำให้บรรยากาศภายในวัดคึกคักกว่าปกติ
วันนี้( 17 ส.ค.) บรรยากาศที่วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าชมนิทรรศการของวัด ขณะเดียวกันมีสื่อมวลชนหลายสำนักมาปักหลักรอการแถลงข่าว เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าทางวัดจะออกมาแถลงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของวัดพระบาทน้ำพุ
อย่างไรก็ตาม นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจรกรวัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผยว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ งดการแถลงข่าวออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากทางวัดเพิ่งแต่งตั้งทีมทนายความชุดใหม่ และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังตรวจสอบข้อมูลของวัด
ด้านนายบรรเจต เทพพำนัก เลขากองกิจกรรมพิเศษของวัด ระบุเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่เลื่อนการแถลงข่าว เนื่องจากกระแสข่าวที่ออกมาในแต่ละวันมีประเด็นใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรีบตอบคำถามสื่อในวันนี้ วันถัดไปก็อาจมีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีก ทำให้ทางวัดยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนได้ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการแถลงข่าวออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด