สภาทนายความแจงปม "วัดพระบาทน้ำพุ" ไม่เข้าหลักเกณฑ์ขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ทนายเกิดผลถอนตัว ส่วนสภาทนายความแจงยิบเหตุช่วย “หลวงพ่ออลงกต” ไม่ได้ ชี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผู้ยากไร้และไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.ทนายความ 2528 ขณะที่การถอนตัวของทนายเกิดผลเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับสภาทนายความแต่อย่างใด
จากกรณี ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งขอถอนตัวจากการว่าความให้หลวงพ่ออลงกตและวัดพระบาทน้ำพุ หลังสภาทนายความตั้งคณะทำงานชุดใหม่ ระบุสุขภาพไม่เอื้อร่วมประชุมและปฏิบัติงาน ขอให้สื่อสอบถามข้อมูลกับทีมทนายชุดใหม่แทน
ล่าสุด วันนี้ (11 ส.ค.) มีรายงานว่า สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ โดยระบุว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ หลวงพ่ออลงกต (พระอลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 กำหนดไว้
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า การที่สภาทนายความจะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้นั้น ต้องเป็นไปเพื่อ ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น ซึ่งกรณีของวัดพระบาทน้ำพุไม่ถือว่าเป็นคดีที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว และไม่ใช่คดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด
สำหรับกรณีที่ ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อขอถอนตัวจากการเป็นทนายความให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ โดยอ้างถึงปัญหาสุขภาพนั้น ทางสภาทนายความยืนยันว่า เป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวข้องกับสภาทนายความแต่อย่างใด