“ทนายเกิดผล” ถอนตัวจากคดีวัดพระบาทน้ำพุ เหตุสุขภาพไม่แข็งแรง-เปิดทางทีมสภาทนายความทำงาน

ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งขอถอนตัวจากการว่าความให้หลวงพ่ออลงกตและวัดพระบาทน้ำพุ หลังสภาทนายความตั้งคณะทำงานชุดใหม่ ระบุสุขภาพไม่เอื้อร่วมประชุมและปฏิบัติงาน ขอให้สื่อสอบถามข้อมูลกับทีมทนายชุดใหม่แทน
วันนี้ (10 ส.ค.) เพจ“ทนายเกิดผล แก้วเกิด“ ทนายความคนดัง ที่เคยรับเป็รทนายความของ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดวัดพระบาทน้ำพุ ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่า “เรียนสื่อมวลชน เนื่องจาก สภาทนายความ ได้มีการตั้งคณะทำงาน เพื่อคลี่คลายคดีของวัดพระบาทน้ำพุ อย่างเป็นทางการในวัน สองวันนี้
ดังนั้น เพื่อการทำงานของคณะทนายความ เป็นเอกภาพ ในการดำเนินการของคณะทำงาน และเนื่องจากสุขภาพผมไม่แข็งแรง อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปร่วมงานและร่วมประชุมกับคณะทำงาน ของสภาทนายความ
ผมจึงได้ ขออนุญาตและกราบเรียน หลวงพ่อว่า #ขออนุญาตถอนตัวจากการเป็นทนายความของวัดในคดีนี้
หากสื่อมวลชน มีข้อสงสัยในการซักถามปัญหาเกี่ยวกับคดีของวัด โปรดสอบถาม ไปยังวัดหรือคณะทำงานของสภาทนายความชุดใหม่
ขอบคุณครับ"