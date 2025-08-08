วัดพระบาทน้ำพุเงียบเหงาหลังข่าว “หมอบี” – ยอดบริจาคลดลง ชาวบ้านยันหลวงพ่ออลงกตมีแต่ให้

ลพบุรี – บรรยากาศวัดพระบาทน้ำพุเงียบเหงา. หลังมีกระแสข่าว หมอบี ยักยอกเงินวัด เจ้าหน้าที่เผยยอดบริจาคลดลงชัดเจน แต่ยืนยันหลวงพ่ออลงกตมีแต่ช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมชี้แจงกรณีสิ่งของบริจาคเน่าเสียเป็นเพียงของสดที่นำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านและสัตว์เลี้ยง ไม่เคยทิ้งขว้าง
วันนี้ ( 8 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี พบว่าบรรยากาศภายในวัดค่อนข้างเงียบ มีเพียงคนงานก่อสร้างทำงานอยู่ไม่กี่คน เจ้าหน้าที่ประจำจุดรับบริจาคเผยว่า หลังมีข่าวเกี่ยวกับวัด ผู้มาบริจาคสิ่งของลดลงอย่างเห็นได้ชัด แม้ตนจะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหาร แต่รู้ดีว่าหลวงพ่ออลงกตมีแต่ให้ ออกบิณฑบาตและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกรณีมีข่าวว่าสิ่งของบริจาคจำนวนมากถูกปล่อยให้เน่าเสีย เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เป็นของสดที่ขนมาจำนวนมากและอาจเสียหายบางส่วนตามปกติ แต่ไม่มีการนำไปทิ้ง หลวงพ่อสั่งให้นำไปแจกชาวบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง หรือนำไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย พร้อมย้ำว่าที่นี่มีระบบจัดเก็บและกระจายสิ่งของ รวมทั้งจัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและสนับสนุนทหารชายแดน
ด้าน นายต่อพงษ์ มาลีหอม นายกสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับบุคคล ไม่ควรโยงไปถึงวัดหรือหลวงพ่ออลงกต เพราะท่านมีแต่เมตตาและโครงการช่วยเหลือมากมาย เช่น ก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน และช่วยผู้ยากไร้ แม้บางครั้งอาจไว้ใจคนมากเกินไป จนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าว
นายต่อพงษ์ วอนสังคมเสพข่าวอย่างมีวิจารณญาณ อย่านำความเชื่อหรือข้อมูลจากโซเชียลไปขยายความในทางลบกับวัดหรือหลวงพ่อ เพราะเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นเอง