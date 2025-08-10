วัดพระบาทน้ำพุคึกคัก ญาติโยมแห่ให้กำลังใจ “หลวงพ่ออลงกต” – ไวยาวัจกรแจงปมที่ดิน 2,000 ไร่ ไร้ปัญหา

ลพบุรี – วัดพระบาทน้ำพุคึกคัก ญาติโยมหลั่งไหลให้กำลังใจหลวงพ่ออลงกต ด้านไวยาวัจกรชี้ แจงปมที่ดิน 2,000 ไร่ ไร้ปัญหา เนื่องจากผู้ครอบครองได้ทำพินัยกรรมไว้แล้ว โดยเป็นเจ้าหน้าที่วัดที่ทำงานกับหลวงพ่อ
บรรยากาศวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี วันนี้ (10 ส.ค. 68) คึกคักเป็นพิเศษ หลังมีกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัด โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและศรัทธาในตัวหลวงพ่ออลงกตเดินทางมาจำนวนมาก ลานจอดรถแน่นขนัด ขณะที่ภายในห้องประชุมมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของชมรม “เสียงระรื่นหมื่นปี” ซึ่งเป็นเวทีของผู้สูงอายุ โดยมีบุคคลสำคัญ อาทิ “วิไล พนม” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง และนายกสมาคมเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ร่วมให้กำลังใจหลวงพ่อ
นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ ชี้แจงกรณีข่าวที่ดิน 2,000 ไร่ ว่าไม่มีปัญหา เนื่องจากผู้ครอบครองได้ทำพินัยกรรมไว้แล้ว โดยเป็นเจ้าหน้าที่วัดที่ทำงานกับหลวงพ่อมาตั้งแต่แรก และในที่สุดที่ดินทั้งหมดจะกลับคืนสู่วัด บางส่วนได้มอบให้ทางราชการไปแล้ว เพื่อสร้างโรงเรียนประชานุเคราะห์ 33 และเป็นที่ตั้งชุมชนวิชาชีพครอบครัวผู้ป่วยเอดส์
สำหรับกรณีที่มีการเข้าใจผิดว่าวัดไม่รับผู้ป่วย นายสมพรยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ปัจจุบันวัดมีผู้ป่วย 140 คน อยู่ใน “ตึกทำความดีอวดผี” ซึ่งสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ วัดพร้อมรับผู้ป่วยทันทีตามระเบียบของมูลนิธิธรรมรักษ์ ขณะที่ประเด็นบัญชี “หมอบี” ที่มีปัญหาโอนเงินไม่ได้ ขณะนี้เพียงทราบข่าวแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
หลวงพ่ออลงกต เปิดใจกับญาติโยมว่า ช่วงนี้แม้จะรู้สึกอิดโรยจากการทำงานหนักหลายวัน แต่ยังต้องสู้ด้วยใจ ฝึกขันติบารมี อดทนต่อความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยผู้อื่น พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ