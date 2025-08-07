“หมอบี” เคลื่อนไหวแล้ว! หลังดรามาเงินบริจาคสร้างบ้านหรู ยันไม่หนี พร้อมแจงทุกข้อสงสัย

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณบี โพสต์ชี้แจงแล้ว หลังถูกโยงใช้บัญชีผู้อื่นรับบริจาคแทนการสร้างสถานปฏิบัติธรรม หมอบีเผยขอโทษที่หายตัว ยืนยันรอเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ก่อนเปิดปากเต็มๆ พร้อมขอบคุณในความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้
จากกรณีมีการอ้างว่า หมอบี ทูตสื่อวิญญาณบี เปิดบัญชีภายใต้ชื่อบุคคลอื่น (ใจฟ้า อาทรประชานาถ โดย นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล) เพื่อใช้รับบริจาค แล้วเชื่อมโยงไปยังวัดพระบาทน้ำพุ โดยระบุว่าใช้เงินบริจาคสร้างบ้านหรูมูลค่าหลายสิบล้านบาท แทนที่จะนำไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมจริง ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (7 ส.ค.) เพจ “งมงายสไตล์หมอบี” หรือ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านการสื่อสารกับวิญญาณ หรือด้านจิตสัมผัส และมักจะมีบทบาทเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือเรื่องลี้ลับต่างๆ ในประเทศไทย ได้โพสต์ชี้แจงโดยระบุว่า “เรียนแจ้งทุกท่านครับ ก่อนอื่น ผมขออภัยเป็นอย่างสูงที่หายไปโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนทำให้เกิดความสงสัยและความสับสนเกี่ยวกับตัวผมในหลายๆ ประเด็น เมื่อวานผมได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ อาการโดยรวมดีขึ้นมาก และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ตลอดครับ
สำหรับข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผม ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะชี้แจงและตอบคำถามเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกท่านคลายข้อข้องใจ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้ชี้แจงต่อสาธารณชน ผมจำเป็นต้องขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานผ่านทางทนายความของผม เมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้น ผมพร้อมจะออกมาพูดคุยและชี้แจงกับทุกท่านโดยเปิดเผยครับ ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้ผมเสมอมาครับ”