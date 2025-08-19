"หมอบี" อาจรอดคดียักยอกเงิน เผยวัดพระบาทน้ำพุไม่ให้ความร่วมมือ ปัดนักการเมืองล้วงลูก

รอง ผบก.ป. เผย "หมอบี" อาจรอดคดียักยอกเงิน ยันวัดพระบาทน้ำพุไม่ให้ความร่วมมือตำรวจเท่าที่ควร ปัดถูกนักการเมืองกดดันทำคดีล่าช้า
วันนี้ ( 19 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ "หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ" เจ้าของเพจ "งมงาย สไตล์หมอบี" ที่ถูกร้องเรียนว่าส่อทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุว่า ทางผู้บัญชาการได้สั่งการให้ชุดสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการความชัดเจน โดยวันนี้ได้ข้อมูลเส้นเงินหรือบัญชีต่าง ๆ มาเพิ่มเติมแล้วขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อน คาดว่าใช้เวลาอีกไม่นาน
"ที่ผ่านมาที่เราส่งเจ้าหน้าที่ไปขอข้อมูลต่าง ๆ จากทางวัดก็ถือว่าให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย เช่นในการขอบัญชีรายละเอียด หรือเอกสารต่าง ๆ ก็มีการรับปากว่าจะส่งมอบให้ก็ยังไม่ได้เอามาให้ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะสงวนข้อมูลบางอย่าง แต่ทางเจ้าหน้าที่มีวิธีการหรือช่องทางอื่น ๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลอยู่เเล้ว" รอง ผบก.ป.กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ออกหมายค้นหรือหมายจับ กลัวว่าจะมีการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ พ.ต.อ. เอนก กล่าวว่า ทาง กองปราบปรามยังมุ่งเน้นในเรื่องของหมอบีว่าเข้าข่ายยักยอกเงินวัดหรือไม่ แต่ภายหลังจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ารูปการทางคดีอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ซึ่งขอสงวนในรายละเอียดไว้ก่อน
เมื่อถามว่ามีประเด็นที่กระทรวงสาธารณะสุขต้องการที่จะเข้ามาตรวจสอบศูนย์ดูเเลผู้ป่วย HIV ของวัดพระบาทน้ำพุนั้น จะมีการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ไหม พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า เบื้องต้นทางกองปราบปรามดูแลในประเด็น หมอบี ,วัดพระบาทน้ำพุ และหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นหลัก ซึ่งการตรวจสอบประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าวตอนนี้ทาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบอยู่
ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีนักการเมืองมากดดันในทางคดีจึงทำให้เกิดความล่าช้านั้น พ.ต.อ. เอนก ยืนยันว่า ไม่มีใครมากดดันแน่นอนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีอะไรมาทำให้การสอบสวนทุกส่วนนั้นหยุดหรือช้าได้ทั้งสิ้น