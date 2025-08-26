ผบก.ป.เผยนาทีรวบ"หลวงพ่ออลงกต"ขณะเตรียมหนี-ทนายหอบหลักทรัพย์ขอประกันตัว

ผบก.ป.เผยนาทีรวบ"หลวงพ่ออลงกต"ขณะเตรียมหลบหนี -ด้านทนายยันเจ้าตัวไม่เครียดแต่เหนื่อยเพราะอดหลับอดนอน เตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันตัวชั้นสอบสวน
วันนี้ (26 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.เปิดเผยว่า ตำรวจกองปราบได้จับกุมพระอลงกต ได้เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ 01.00 น. หลังจากชุดสืบสวนพบว่าได้กำลังออกจากวัด โดยคาดว่าจะหลบหนี ขณะนี้ได้ควบคุมตัวมาที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วน หมอบี ก็ได้จับกุมตัวแล้วเช่นกัน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างนำตัวไปตรวจค้นเป้าหมาย เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ด้าน นายศุภชัย สิงคลาวานิช หัวหน้าทีมทนายความของวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวว่า หลวงพ่อเดินทางมาที่กองปราบปราม (บก.ป.) ตั้งแต่ช่วง 05.00 น. ซึ่งตนมีโอกาสพบหลวงพ่อเพียงชั่วครู่ก่อนจะถูกแยกห้อง ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อลงมาจากตึกมูลนิธิใจฟ้าเพื่อทำกิจ แล้วตำรวจก็เข้าจับกุม
นายศุภชัย กล่าวต่อว่า เบื้องต้นหลวงพ่อยังไม่มีอาการเครียดแต่คงเหนื่อยเพราะอดหลับอดนอน ซึ่งทางตนได้เตรียมหลักทรัพย์ มาเพื่อยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เงินประกันตัวที่เตรียมไว้นั้น เป็นเงินมาจากไหน นายศุภชัยระบุว่า ลูกศิษย์ลูกหาเราเยอะ ตรงนี้ไม่ต้องกังวล ส่วนได้เห็นหมอบีหรือไม่นั้น ทนายความไม่ทราบเพราะดูแค่หลวงพ่อ