ด่วน! รวบแล้ว"หลวงพ่ออลงกต-หมอบี"ร่วมโกงเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ

ด่วน! กองปราบบุกรวบหลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ -หมอบี ร่วมโกงเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ เตรียมนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบ
วันนี้ (26 ส.ค.) รายงานว่าเมื่อเวลา 01.00 น. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. สั่งการ วพ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ จ 81/2568 ลง 22 สิงหาคม 2568 ข้อหา"เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคนโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน" กรณีร่วมกับนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ "หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ" เจ้าของเพจ "งมงาย สไตล์หมอบี" ทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ โดยหมอบีถูกจับกุมได้บ้านพักใน กทม.