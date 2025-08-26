กองปราบสอบเครียด! หลวงพ่ออลงกตฉันอาหารไม่ลง

ตำรวจกองปราบสอบเครียด "พระอลงกต " อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมถวายข้าวสวย น้ำพริกอ่อง ไข่ดาวโดยที่เจ้าตัวฉันอาหารไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
วันนี้ (26 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการจับกุมตัว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัว พระอลงกต ไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่ห้องทำงาน พ.ต.ท.สมเดช สาระบรรณ์ รอง ผกก. 1 บก.ป. บนชั้นที่ 3 อาคารประชาอารักษ์ บก.ป. โดยยังไม่ได้สึกจากการเป็นพระ ซึ่งเมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ป. ได้ถวายอาหารเช้าเป็น ข้าวสวย น้ำพริกอ่อง และไข่ดาว
ทั้งนี้มีรายงานว่า พระอลงกต มีลักษณะร่างกายที่ผอมกว่าเดิมสมัยที่ยังอยู่ในวัด และได้ฉันอาหารไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น