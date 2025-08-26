"อลงกต" ยอมสึกแล้ว หลัง "บิ๊กเต่า" เกลี้ยกล่อม แต่ยังไม่ให้ความร่วมมือตำรวจบางเรื่อง

รอง ผบช.ก.เกลี้ยกล่อมจน "หลวงพ่ออลงกต"ยอมลาสิกขาแล้ว แต่ไม่ให้ความร่วมมือตำรวจบางเรื่อง
วันนี้ ( 26 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.กล่าวถึงการสอบปากคำของพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ว่า หลวงพ่อยังไม่ให้ความร่วมมือในบางเรื่อง และยังไม่ยอมสึก ซึ่งตำรวจก็ดำเนินการไปตามกฏหมายในการสอบปากคำ ส่วนจะขยายผลยังไงบ้างก็ว่าไปตามกฎหมาย
เมื่อถามว่าการที่หลวงพ่อไปสวมสิทธิ์ชื่อคนอื่นในการบวชจะถือว่าเป็นการบวชจริงหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เรื่องนั้นเป็นเรื่องย่อยเอาเรื่องหลักก่อน จากนั้นก็ขึ้นลิฟต์ไปยังห้องสอบปากคำทันที
ต่อมาทางหลวงพ่ออลงกตได้ยอมลาสิกขาแล้ว หลัง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เกลี้ยกล่อม