“สมศักดิ์” ลุยชายแดนสระแก้ว ตรวจบังเกอร์-เยี่ยมผู้อพยพ ย้ำอย่าเพิ่งกลับบ้านก่อนรัฐประกาศ

รมว.สาธารณสุขลงพื้นที่สระแก้ว ประเมินสถานการณ์หลังไทย-กัมพูชาเจรจายอมรับ 13 ข้อ แนะสำรวจบ้านก่อนกลับ ป้องกันอันตรายจากอาวุธตกค้าง
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการดูแลผู้อพยพจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม อ.อรัญประเทศ พร้อมตรวจสอบบังเกอร์ ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนเพียง 200 เมตร
นายสมศักดิ์ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภารกิจทางราชการ แต่เป็นการนำความห่วงใยจากรัฐบาลมาสู่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานอย่างหนัก พร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมเต็มที่ ทั้งบุคลากร เครื่องมือ และงบประมาณ เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยประชาชนในสถานการณ์วิกฤตนี้
ภายหลังรับฟังรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า แม้ผลเจรจาระหว่างไทย-กัมพูชาจะได้ข้อสรุปที่น่าพอใจ และทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลง 13 ข้อ แต่ประชาชนยังไม่ควรรีบร้อนกลับบ้าน ขอให้รอฟังประกาศจากรัฐบาล โดยเฉพาะจากรักษาการนายกรัฐมนตรีก่อน เพราะสถานการณ์ยังมีความเสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องอาวุธตกค้างและสิ่งผิดปกติในพื้นที่พักอาศัยเดิม
“เข้าใจว่าทุกคนคิดถึงบ้าน แต่คืนนี้ใกล้มืดแล้ว ขอให้ฟังข่าวสารจากทางการก่อน เพราะความปลอดภัยต้องมาก่อน” นายสมศักดิ์กล่าว พร้อมแนะนำให้ตรวจสอบพื้นที่ก่อนกลับ หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
รมว.สาธารณสุขยังเน้นว่า กระทรวงฯ จะดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สุขอนามัย และความเครียดของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยการลงพื้นที่วันนี้ ยังได้เยี่ยมศูนย์อพยพ และจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก เพื่อประเมินภาพรวมสถานการณ์ชายแดน โดยมีข้อสรุปเพิ่มเติมว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับปัญหาเรื่องกลิ่นจากร่างผู้เสียชีวิตให้สมเกียรติ
ทั้งนี้ ข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ระบุว่า ขณะนี้ศูนย์อพยพใน จ.สระแก้วมีผู้พักอาศัยไม่มากแล้ว หลายคนรอคำสั่งรัฐก่อนเดินทางกลับบ้านหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากผลการเจรจาระหว่างสองประเทศ