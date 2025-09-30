“ไชยวัฒน์”อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 41 กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มท.หลังเกษียณ

วันนี้(30 ก.ย.)นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 41 พร้อมด้วยนางกัญญา จุนถิระพงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ได้นำดอกไม้และพวงมาลัยกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ณ บริเวณศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวนมากร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบดอกกุหลาบแทนคำขอบคุณ ณ ลานหน้า กระทรวงมหาดไทย โดยมีกองกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตั้งแถวส่งอย่างสมเกียรติ ด้วยความเคารพรัก และผูกพัน