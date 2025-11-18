"อนุทิน" ชี้หากนักการเมืองภท.เอี่ยวรับกล้วยผิดก็ดำเนินคดี บอกโยกย้ายเรื่องปกติบริหารแผ่นดิน

นายกฯ ชี้ปม ป.ป.ช. ไต่สวนนักการเมืองภท.เอี่ยวรับกล้วย พบผิดต้องดำเนินคดี บอกโยกย้ายเรื่องปกติการบริหารแผ่นดิน
วันนี้ (18พ.ย.) เมื่อเวลา 17.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนกรณีสส.รับกล้วย ซึ่งมีสส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อยู่ในเครือข่ายดังกล่าวด้วย ว่า ตามกฎหมายสิครับ เขามีกฎหมายอยู่ ตรงไหนผิดระเบียบก็ว่ากันไปตามระเบียบ ตรงไหนผิดกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมาย ไม่มีใครทำผิดกฎหมายได้ ถ้าทำผิดต้องโดนดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่าง
นายอนุทิน ยังให้สัมภาษณ์ถึงการโยกย้ายของกระทรวงมหาดไทยจะมีโยกย้ายนอกฤดูหรือไม่ เพราะมีกระแสว่าจะมีคนของพรรคกล้าธรรม และภูมิใจไทย เข้าไปอยู่ ว่า ตอนนี้ตนก็ทำงานของมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาล ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไร โยกย้ายมันมีแน่อยู่แล้ว มีทั้งตามวงรอบและตามความเหมาะสมเป็นเรื่องปกติของการบริหารราชการแผ่นดิน