รอมานาน! รัฐชดเชยท้องถิ่น งวดแรก 137 ล้าน เฉพาะ อบต. 4,582 แห่ง ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เหตุกระทบรายได้จัดภาษีที่ดินฯ

รอมานาน! รัฐจ่ายชดเชย อุดหนุนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบฯ 69 แก่ อบต. 4,582 แห่ง งวดแรก 137 ล้านบาทเศษ หลัง ก.ก.ถ. ตั้งงบอุดหนุน 274 ล้าน จัดสรรให้ เฉพาะ อบต. ที่ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ แบ่งตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นสัดส่วน พบ 25 อบต. จ.สมุทรปราการ ได้จัดสรรมากสุด 17 ล้านบาท
วันนี้ (19 พ.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรัฐติดค้างกว่า 6,288 ล้านบาท
ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้โอนเงินจัดสรรชดเชยฯ งวดที่ 1 ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 4,582 แห่ง วงเงินรวม 137,242,400 บาท
เช่น จัดสรร ให้ 25 อบต. จ.สมุทรปราการ วงเงินจัดสรร 17,650,037.95 บาท จัดสรร ให้ 25 อบต. จ.ระยอง วงเงินจัดสรร 10,881,243.60 บาท จัดสรร ให้ 49 อบต. จ.ชลบุรี วงเงินจัดสรร 10,611,646.25 บาท
จัดสรร ให้ 106 อบต. จ.พระนครศรีอยุธยา วงเงินจัดสรร 7,999,371.45 บาท จัดสรร ให้ 228 อบต. จ.นครราชสีมา วงเงินจัดสรร 5,403,141.35 บาท เป็นต้น
ก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
โดยเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 274,484,800 บาท (จัดสรรให้ เฉพาะ อบต.) ที่ได้รับผลกระทบโดยแบ่งตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นสัดส่วน
ซึ่ง มติ ก.ก.ถ. เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว เห็นตาม คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ที่เสนอทบทวน ด้วยการ "ยกเลิกมติ" เฉพาะในส่วนที่กําหนด ให้ มท. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอ ครม.ในมติดังกล่าว เหตุว่า เป็นการซ้ำซ้อนกับการขอตั้งงบประมาณ
"ซึ่งการชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ควรนํามาคํานวณเป็นสัดส่วนรายได้ของ อปท."
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินใหม่ มีดังนี้
ส่วนที่ 1 อัตราส่วนร้อยละ 10 ใช้ฐานคํานวณสัดส่วนตามข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ด้านที่ 3 ที่ สถ.กําหนด
ส่วนที่ 2 อัตราส่วนร้อยละ 10 ใช้ฐานคํานวณจากเงินสะสม จําแนกเป็น 3 กรณี กรณีที่ 1 อปท. ที่เงินสะสมหักภาระผูกพันแลเงินสํารองจ่ายแล้ว พบว่า ติดลบ ได้รับร้อยละ 100
กรณีที่ 2 อปท.ที่เงินสะสมน้อยกว่าเงินภาษีที่ลดลงให้ชดเชย ได้รับร้อยละ 95 กรณีที่ 3 อปท.ที่เงินสะสมมากกว่าเงินภาษีที่ลดลงให้ชดเชย ได้รับร้อยละ 90
ส่วนที่ 3 อัตราส่วนร้อยละ 80 ใช้ฐานคํานวณตามส่วนต่างระหว่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดเก็บได้ประจําปีที่ได้รับผลกระทบ กับภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบํารุงท้องที่ ที่จัดเก็บได้ประจําปี พ.ศ. 2562.
ขณะที่ ปีงบฯ 2568 อปท. 5,272 แห่ง ได้รับชดเชยรายได้ภาษี จำนวน 3,683,916,400 บาท ปีงบฯ 2567 อปท. 7,537 แห่ง ได้รับชดเชยรายได้ภาษี จำนวน 7,536,800,200 บาท.