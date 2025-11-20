เปิด 3 ขรก.กรมการปกครอง เชียงใหม่-พะเยา ถูกเด้งเข้ากรุ แค่ 1 วันก่อน “สิงห์หนู” บินไป “ตัดหมอกที่เวียงแหง”

เปิด 3 ขรก.กรมการปกครอง ฝ่ายทะเบียน เชียงใหม่-พะเยา ถูก อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามออกคำสั่ง ย้ายเข้ากรุ ประจำ “วิทยาลัยกรมการปกครอง” มีผลตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน วันเดียวก่อน “นายกฯ หนู” บินไปแถลง “ยุทธการตัดหมอกเวียงแหง” ที่ จ.เชียงใหม่
วันนี้ (20 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สองวันก่อนที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางไปนำแถลงผลการปฏิบัติการ “ยุทธการตัดหมอกเวียงแหง” ที่ จ.เชียงใหม่
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 2983/2568 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
มีใจความว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
จึงให้ข้าราชการช่วยราชการ จํานวน 3 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
ให้ นายขวัญชัย เนื่องจํานงค์ นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ช่วยราชการ/ปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็นการประจํา
ให้ นายอภิสิทธิ์ จันทร์คํา ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร (หน.กง.ทบ.) ที่ทําการปกครองอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้ช่วยราชการ/ปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็นการประจํา
ให้ นายสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์ ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ช่วยราชการ/ปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็นการประจํา
สำหรับ นายอภิสิทธิ์ เคยเป็น ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ อดีต หน.กง.ทบ.อ.เวียงแหง ส่วน นายสรรเสริญ เคยเป็น ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ อดีต ปลัดอำเภอ (สำนักทะเบียน อ.เวียงแหง) ปัจจุบัน ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่.