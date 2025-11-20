ผงะ! พบขบวนการส่วยสัญชาติอุ้มจีนเทาสวมบัตร ออกหมายจับกราวรูด 30 ราย

เชียงใหม่ - เผย “ปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหง” ทลายขบวนการส่วยสวมสัญชาติในพื้นที่เชียงใหม่ ล่าสุดออกหมายจับทั้ง จนท.รัฐ-นายหน้าและต่างด้าว เบ็ดเสร็จ 30 รายแล้ว พบอุ้มจีนเทาเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์-สแกมเมอร์/แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สวมตัวทำบัตรด้วย
วันนี้ (20 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้เดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการ “ตัดหมอกเวียงแหง” จับกุมขบวนการรีดส่วยสัญชาติในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ รวบทั้งปลัดอำเภอ-ลูกจ้าง-กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน-นายหน้าต่างด้าว และการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติด 3 คดีใหญ่ ของกลางยาบ้า 11 ล้านเม็ด ไอซ์ครึ่งตัน จับผู้ต้องหาได้แล้ว 3 รายนั้น
โอกาสนี้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้รายงาน "ปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหง" ว่า หลังจากกรมการปกครองได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2567 ในการให้สถานะบุคคลต่างด้าวสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถาวรจำนวน 480,000 คนเศษ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มากถึง 97,000 คนเศษ และอยู่ในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จำนวน 24,000 คน เริ่มดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2568
ต่อมากรมการปกครองได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในพื้นที่ อ.เวียงแหง จึงได้เร่งสั่งการให้นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง นำชุดปฏิบัติการสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มนายหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตนำบุคคลสัญชาติจีนซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายมาทำการสวมตัวและทำหลักฐานเท็จโดยออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่ถาวร ชุดแรกมีจำนวนอย่างน้อย 16 รายการ จากจำนวน 3 ราย มีหนังสือเดินทางประเทศจีนและใช้ในการเดินทางเข้าออกประเทศไทยอยู่เสมอ
ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ให้ข้อมูลว่าบุคคลที่มาสวมตัวนั้นมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น เว็บพนันออนไลน์ แก๊งสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งถือเป็นภัยความมั่นคงของประเทศ
ดังนั้น กรมการปกครองจึงมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนนำพยานและหลักฐานเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน บก.ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อให้ดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มนายหน้าและคนต่างด้าวทุกราย
การบูรณาการ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วยกรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และ DSI ร่วมกันสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ทำให้มีการขออนุมัติหมายจับบุคคลได้จำนวน 30 ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 12 ราย นายหน้าและบุคคลต่างด้าวจำนวน 18 ราย หลังจากนี้กรมการปกครองจะเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและจะมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมไปทั่วประเทศต่อไป