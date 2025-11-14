หนุ่มอินเดียเบิกเงิน7ล้านเล่นพนันหมดตูดลอบเข้าหนองคายหลอกพักโรงแรมฟรีทั่วเมือง

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย รวบหนุ่มอินเดีย วีซ่าหมด เผยเบิกเงินสด 7 ล้านภายในวันเดียว
ใช้เล่นพนันต่างประเทศหมดตัว หลบเข้าไทย ตระเวนพักโรงแรมในหนองคายเบี้ยวค่าที่พักหลายแห่ง
วันนี้ (14 พ.ย.68) พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย แจ้งว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายได้เข้มงวดคัดกรองบุคคลเข้าออกประเทศและเอกซเรย์กลุ่มชาติเป้าหมายตามนโยบาย 4 มาตรการสกัดฟรีวีซ่ารัน ซึ่ง พ.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงงามแก้ว, พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย ได้นำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ทำการจับกุม นายโรฮิต ฮาเซ็ม ราชวานิ ( Mr.Rohit Hasam Rajvani) อายุ 38 ปี สัญชาติอินเดีย ขณะพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองหนองคาย หลังจากรับแจ้งว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยหลอกเข้าพักอาศัยฟรี
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบหนุ่มชาวอินเดียคนดังกล่าว อยู่ภายในห้องพัก ตรวจสอบประวัติการเดินทางพบว่า นายโรฮิต เดินทางเข้ามาในประเทศไทยประเภทวีซ่านักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 17 ส.ค.68 ครบอนุญาตวันที่ 15 ต.ค.68 เมื่อวีซ่าขาดแล้วไม่เดินทางกลับประเทศตนเอง แต่ได้หลบซ่อนตัวเรื่อยมา ซึ่งพฤติการณ์ต้องสงสัยเชื่อว่าต้องการหลบหนีความผิดจากประเทศตนเอง หรืออาจสุ่มเสี่ยงต่อการเข้ามาลักลอบกระทำความผิดอื่น
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบพบว่านายโรฮิตนั้นมีการเบิกเงินสดจำนวน 7 ล้านบาทจากบัญชีธนาคารตัวเองภายในวันเดียว สอบถามทราบว่านำไปเล่นการพนันที่ประเทศเพื่อนบ้านจนหมดตัว ไม่มีเงินจ่ายค่าที่พักอาศัยจนถูกขับไล่ จึงได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย ตระเวนหลอกโรงแรมที่พักในตัวเมืองหนองคายหลายแห่ง ขอพักฟรี จนเจ้าของกิจการรับรู้พฤติกรรม ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ในข้อหา เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.