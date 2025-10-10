ไม่รอด! ตม.หนองคาย จับ 3 ผู้ต้องหาหนีหมายจับยาเสพติด

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย รวบ 3 หนุ่ม หนีหมายจับศาลคดีค้ายาเสพติด หวังหลบหนีออกนอกประเทศ ลอบไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้ ( 10 ต.ค.) พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และนายฤทธิ์ศรี โชติกเสถียร ผอ.ปป.4 สปป.ปปส. ได้ร่วมกันสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหา 3 คน ประกอบด้วย นายจอมพล คำบอนพิทักษ์ อายุ 22 ปี ชาวขอนแก่น ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ได้ขอหมายจับคดีร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมื่อเดือน ก.พ.68,
นายธีรเดช ทัพชา อายุ 26 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่สน.ราษฎร์บูรณะ ขอหมายจับคดีร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมื่อช่วงเวลาเดียวกัน และนายโยธิน ชมชื่น อายุ 34 ปี ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ ข้อหาเดียวกัน แต่เกิดในช่วงเดือน ก.ค.2567
พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย กล่าวว่า ทั้งสามคน ได้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ เมื่อถูกเจ้าหน้าที่กวาดล้างจับกุมและขอหมายจับ ก็ทำการหลบหนีจากพื้นที่เกิดเหตุ อาศัยช่องทางธรรมชาติหลบหนีไปยัง สปป.ลาว ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายได้รับการประสานหน่วยงานต้นทาง จึงประสานกับตำรวจ สปป.ลาว ให้ช่วยติดตามผู้ต้องหาทั้งหมด
ทราบว่ายังมีความพยายามสั่งยาเสพติดเข้ามากระจายในประเทศไทยอยู่เป็นระยะ และในครั้งนี้ก็สามารถจับกุมได้จากความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว จากนั้นจะได้ส่งผู้ต้องหาให้กับตำรวจพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป