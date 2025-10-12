ยึดยาบ้า-ยาไอซ์ซุกกระเป๋าเป้ไร้เจ้าของในรถโดยสารเวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

หนองคาย-ศุลกากรหนองคาย เจอกระเป๋าเป้วางบนรถโดยสารระหว่างประเทศ เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ ไร้เจ้าของแสดงตัว นำเข้าเครื่องเอกซเรย์ เจอทั้งยาบ้า 6,200 เม็ด ทั้งไอซ์ 1 กิโลกรัม
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้(12 ต.ค.)ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ฝั่งขาเข้าประเทศ อ.เมืองหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายสมจินต์ จิตรสมนึก ผอ.ส่วนบริการศุลกากร 1 , นายพัฒนพงศ์ ตันติวัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1,พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย พร้อมตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า 31 ถุง ประมาณ 6,200 เม็ด และ ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ทั้งยาบ้าและไอซ์ มูลค่ารวมประมาณ 920,000 บาท
การตรวจยึดในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองหนองคายที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ได้ตรวจรถยนต์ รถโดยสารตามปกติ โดยได้เรียกตรวจรถโดยสารระหว่างประเทศสายเวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ ปรากฏว่าพบกระเป๋าเป้สีดำ 1 ใบ วางอยู่บนชั้นวางของในรถ สอบถามไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงนำกระเป๋าเป้ใบดังกล่าวเข้าเครื่องเอกซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยอยู่ภายใน เมื่อตรวจดูก็พบว่ามียาบ้า และไอซ์ ปะปนอยู่กับถุงกระดาษทิชชูเปียก กล่องครีมเทียมข้นหวานและขวดโกโก้ คาดว่าขบวนการค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมายังพื้นที่ตอนในของประเทศไทย กระจายไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แม้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบก็ยังสามารถจับกุมได้เป็นระยะ ซึ่งจะได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.