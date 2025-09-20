ศุลกากรหนองคายรวบสาวขอนแก่นรับจ้าง 2หมื่นลอบขนเฮโรอีนเข้าไทย

หนองคาย-เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบสาวขอนแก่น ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศ ผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ ตรวจพบเฮโรอีน 1.5 กิโลกรัม มูลค่า 450,000 บาท ซุกในกระเป๋าเป้ สารภาพรับจ้างขนได้ค่าจ้าง 20,000 บาท
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้( 20 ก.ย.) ที่บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย (ขาเข้า)
นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย,เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย,ฝ่ายปกครองจังหวัดหนองคาย,ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย,ตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย,พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม หญิงสาวชาวขอนแก่น อายุ 26 ปี พร้อมของกลาง เฮโรอีน น้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม มูลค่า 450,000 บาท
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 16.30 น. ผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมกระเป๋าเป้สัมภาระ จำนวน 1 ใบ โดยใช้รถประจำทางผ่านด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เมื่อผู้ต้องหา เดินตามช่องทางผู้โดยสารขาเข้ามายังจุดตรวจ สำภาระของศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านพรมแดนหนองคายจึงได้เรียกตรวจกระเป๋าเป้ของผู้โดยสารด้วยเครื่อง X-Ray สัมภาระ จากการตรวจสอบภาพ ในกระเป๋าเป้มีความผิดปกติ
จึงขอเปิดตรวจสัมภาระโดยละเอียด และพบว่าบริเวณผนังกระเป๋า มีห่อสีดำเย็บซุกซ่อนไว้อยู่ภายในเมื่อเปิดออกด้านในพบผงสีขาวบรรจุอยู่ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1.5 กิโลกรัม จึงนำผงสีขาว ทดสอบด้วยน้ำยาเคมี จึงเชื่อได้ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) มูลค่าโดยประมาณ 450,000 บาท
จากการสอบถาม ผู้ต้องหาให้การว่า ตนรับจ้างจากคนลาว ให้นำกระเป๋าเป้ จาก สปป.ลาว ข้ามมาฝั่งไทย โดยได้ค่าจ้างขน 20,000 บาท ส่วนส่งที่ไหน จะมีการติดต่อและแจ้งสถานที่ส่งอีกครั้ง จากนั้นจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.