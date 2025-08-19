(คลิป)นรข.หนองคายยึดยาบ้า1280,000เม็ดขณะขนขึ้นฝั่ง ส่วนผู้ต้องหาวิ่งหนีรอดครบทุกคน

หนองคาย-นรข.หนองคาย ยึดยาบ้า 1,280,000 เม็ด ชาวบ้านผิดสังเกต คนอะไรลงน้ำโขงล่องเรือหาปลาเวลาน้ำเชี่ยว แจ้งตำรวจน้ำตรวจสอบ สุดท้ายบุกตรวจพบลักลอบนำยาบ้าใส่กระเป๋า 4 ใบ ข้ามแม่น้ำโขง นับแล้วมากถึง 1,280,000 เม็ด
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้( 19 ส.ค.)ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตหนองคาย สถานีเรือศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พลเรือตรีณรงค์ เอมดี ผบ.นรข., นาวาเอกวิศิษฐ์พงศ์ เจริญวิชยเดช ผบ.นรข.เขตหนองคาย,พันเอกจักรพงษ์ โพธิ์นาแค รองผบ.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, พ.ต.อ.เตชรัฐ ประทุมชาติ ผกก.สภ.ท่าบ่อ, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ ผอ.สำนักงานศุลกากรหนองคาย พร้อม ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า 1,280,000 เม็ด
การตรวจยึดในครั้งนี้ น.ท.คมสัน จ้อยลี หัวหน้าสถานีเรือศรีเชียงใหม่ สืบเนื่องมาจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบเรือประมงล่องเรือในเวลาผิดปกติจากชาวประมงทั่วไป และเป็นการล่องเรือในเวลาน้ำโขงไหลเชี่ยว บริเวณบ้านกองนาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ นรข. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
จนกระทั่งเวลาประมาณ 01.45 น. วันที่ 18 ส.ค.68 พบเรือกีบติดเครื่องยนต์ 1 ลำ มีชายฉกรรจ์นั่งมาในเรือ 2 คน ล่องเรือข้ามแม่น้ำโขงฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาเทียบบริเวณริมแม่น้ำโขงบ้านกองนาง แล้วช่วยกันยกกระเป๋าสีดำขนาดใหญ่ 4 ใบ ลงรถเข็น เข็นขึ้นฝั่งมาตามถนนริมโขง เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม ชายฉกรรจ์วิ่งหลบหนีหลบหนีไป ทิ้งของกลางไว้
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบว่าเป็นห่อยาบ้าอยู่เต็มกระเป๋า จึงได้ตรวจยึดไว้เบื้องต้นนับได้ 1,280,000 เม็ด คาดว่าจะถูกนำลำเลียงเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ
นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการของทุกฝ่ายตามนโยบายรัฐบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวชายแดนเฝ้าสังเกตสิ่งผิดปกติทั้งทางบกและทางน้ำ นำมาสู่การตรวจยึดจับกุมยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทันที.