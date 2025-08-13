(คลิป)ปปส.รับตัว5ผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่หนีไปหลบอยู่ลาว เผยยังแอบสั่งลอบนำส่งยานรกเข้าไทย

หนองคาย-ป.ป.ส. รับตัว 5 ผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่หลบหนีหมายจับไปซุกซ่อนตัวอยู่ในลาว แต่ไม่สำนึกยังแอบสั่งการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ไทยประสานกำลังทางการลาวช่วยจับแล้วส่งตัวกลับ พร้อมเดินหน้าติดตามที่หลบหนีอีก กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
วันนี้ (13 ส.ค.) ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ (อ่านว่า ฉอ) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส., นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผอ.ปปส.ภ.4, พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดิ์ดาวัชรานนท์ รองผบก.ภ.จว.อุดรธานี, พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.อ.ภาษิต ประภาพักตร์ เสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, พ.ต.ท.ธียาฌพัทย์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, นายสมจินต์ จิตรสำนึก ผอ.ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการรับตัวผู้ต้องหาหลบหนียาเสพติดจาก สปป.ลาว กลับไทย จำนวน 5 ราย
นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย, ป.ป.ส.ภาค 4 ได้รับการประสานจากนางสาวปุลพร พานิชการ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด ณ เวียงจันทน์ และพันเอกจันทอน เฮืองคำไซ เลขาธิการสำนักงานตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว ว่าได้ควบคุมตัวผู้ต้องหายาเสพติด 5 ราย ที่ทางการไทยต้องการตัว หลังจากหลบหนีออกจากประเทศไปหลบซ่อนอยู่ใน สปป.ลาว ทางการลาวได้ตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ได้ นำมาซึ่งการส่งกลับในครั้งนี้
โดยเป็นผลจากการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว ว่าวด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมมือกันติดตาม จับกุม และผลักดันผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดียาเสพติดกลับประเทศต้นทาง โดยฝ่าย สปป.ลาว ให้คำมั่นจะดำเนินการตามเป้าหมายที่ไทยร้องขอ จำนวน 21 ราย