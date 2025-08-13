ป.ป.ส. รับตัว 5 ผู้ต้องหาระดับสั่งการยาเสพติด หนีกบดาน สปป.ลาว กลับมาดำเนินคดีในไทย

MGR Online - ป.ป.ส. ร่วมผู้แทนหน่วยงาน ประสานรับตัวผู้ต้องหาหลบหนีคดียาเสพติดจาก สปป.ลาว กลับไทย 5 ราย เดินหน้าแผนกวาดล้างเครือข่ายข้ามชาติ
วันนี้ (13 ส.ค.) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผอ.ปปส.ภ.4 , นายชัชชัย ไฝ่ขาว ผอ.ปพ.ปปส.ภ.8 และ น.ส.ปุลพร พานิชการ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด ณ เวียงจันทน์ เป็นคณะผู้แทนประเทศไทย โดยมี พ.อ.จันทอน เฮืองคำไซ เลขาธิการสำนักงานตรวจตราและควบคุมยาเสพติด และ พ.อ.แพง ไซยะวง หัวหน้ากรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด เป็นคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย , ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย , ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี , ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม , ผู้แทนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี , ผู้แทน นบ.ยส.24 , ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทนหน่วยงานความมั่นคง ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จในการจับกุมผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดียาเสพติด จำนวน 5 ราย จาก สปป.ลาว กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย
นายอภิกิต กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมทวิภาคีไทย-ลาว ระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.67 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมมือกันติดตาม จับกุม และผลักดันผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดียาเสพติดกลับประเทศต้นทาง โดยฝ่าย สปป.ลาว ให้คำมั่นจะดำเนินการตามเป้าหมายที่ไทยร้องขอ จำนวน 21 ราย
นายอภิกิต กล่าวอีกว่า ในการปฏิบัติการล่าสุด สำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 ได้ร่วมมือกับสำนักงานตรวจตราและควบคุมยาเสพติด กรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด สปป.ลาว และหน่วยงานความมั่นคงทั้งสองประเทศ จับกุมผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดียาเสพติดได้รวม 5 ราย ได้แก่ 1.นายกิตติชัย นานลืม หรือ "โตโต้" - หมายจับจากศาลจังหวัดหนองคาย และศาลจังหวัดอุดรธานี , 2.นายธนากร แน่นอุดร - หมายจับจากศาลจังหวัดอุดรธานี , 3.นายเอกรัฐ มากมูล - หมายจับจากศาลจังหวัดนครพนม , 4.น.ส.ชลิตา ไสยเวช - หมายจับจากศาลจังหวัดนครพนม และ 5.นายศรันย์ภัทร สุขช่วย - หมายจับจากศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
"ผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีการจับกุมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังมีพฤติกรรมสั่งการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจำหน่ายในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความปลอดภัย และสุขภาวะของประชาชน"
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ยืนยันว่า สำนักงาน ป.ป.ส. จะยังคงเดินหน้าในการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะ สปป.ลาว เพื่อเร่งติดตามผู้ต้องหาหลบหนีคดียาเสพติดที่ยังคงหลบหนีอยู่ การจับกุมและส่งตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ และแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการต่อต้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหลายหน่วยงาน ไม่เพียงแต่จะนำผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีตามกฎหมาเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศว่า จะไม่สามารถหลบหนีความผิดได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม นอกจากนี้ การดำเนินการในครั้งนี้ยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง