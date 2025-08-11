“นบ.ยส.24” ลุยปราบยาเสพติดต่อเนื่อง บูรณาการทหาร-ตร. สกัดจับ “ไอซ์” กว่าครึ่งตัน!

นบ.ยส.24 บูรณาการทหาร-ตร. สกัดจับ “ไอซ์” 12 กระสอบ หนักเกือบ 500 กก. กลางถนนเชียงคาน-เลย รวบผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมยึดรถกระบะ ใช้ลำเลียงของกลาง ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (11 ส.ค.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) เปิดเผยว่า แม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ทุกปฏิบัติการของกองทัพภาคที่ 2 ยังคงเดินหน้าเต็มที่ โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด โดยที่ในช่วงคืนวันที่ 11 ส.ค. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ส่วนสกัดกั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นบ.ยส.24 บก.ควบคุมที่ 3 (ร.8) โดย ร้อย.สกัดกั้นฯ ที่ 1 ร่วมกับ สภ.เชียงคาน (หน่วยงานหลัก), สน.เรือเชียงคาน และ ร้อย.ฉก.ตชด.246 ดำเนินการเข้าปราบปราบยาเสพติด
เนื่องจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ว่า จะมีรถยนต์ต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ เพื่อมารับยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการทุกหน่วยร่วมกันวางแผนเพื่อตรวจยึดและจับกุม จึงได้จัดชุดปฏิบัติงานตามจุดที่คาดว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติด กระทั่งตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่บริเวณ ถนนหมายเลข 201 เชียงคาน-เลย บ.หนองขอนทอง ม.8 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอเข้าตรวจสอบ ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 1 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย ไอซ์ จำนวน 12 กระสอบ ประมาณ 499 กก. รถยนต์กระบะ 1 คัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมและตรวจยึดของกลาง นำส่ง สภ.เชียงคาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป