หนองคาย ศุลกากรจับสองสาวขนไอซ์ 68 กิโลซุกรถเข้าประเทศ

หนองคาย-ศุลกากรหนองคาย โชว์ผลงาน จับสองสาวชาวไทย ขับรถยนต์ซุกไอซ์ 68 กิโลกรัม นำเข้าประเทศ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้( 10 ต.ค.) ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศุลกากรหนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย, พ.อ.ชูชาติ นนทบุตร ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13)ฅ นายฤทธิ์ศรี โชติกเสถียร ผอ.ปป.4 สปป.ปปส. พร้อมตำรวจ, ตชด., นรข. ทหาร, ฝ่ายปกครอง ศุลกากร ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม ผู้ต้องหา 2 คน
ประกอบด้วย น.ส.ดารณี อายุ 34 ปี และ น.ส.อมรทิพย์ อายุ 34 ปี ทั้งสองคนเป็นชาว จ.มหาสารคาม และ จ.นครราชสีมาพร้อมของกลาง ไอซ์ จำนวน 68 หีบห่อ น้ำหนักประมาณ 68 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 20.4 ล้านบาท และรถยนต์โตโยต้า สีขาว ทะเบียน 6กฎ 6392 กรุงเทพมหานคร
การจับกุมในครั้งนี้ มีขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21.55 น. หญิงสาวทั้งสองคนขับรถเข้ามาในประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียกตรวจรถตามปกติ พบว่าบริเวณช่องเก็บสัมภาระท้ายรถที่เก็บอะไหล่รถ มีพิรุธ จึงได้นำรถไปตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ จึงได้พบว่ามีวัตถุต้องสงสัยยาเสพติดซุกซ่อนอยู่บริเวณช่องเก็บสัมภาระท้ายรถและใต้เบาะผู้โดยสาร เมื่อนำออกมาพบว่าเป็น ไอซ์ ห่อด้วยถุงพลาสติกอาหารปลา จำนวน 68 หีบห่อ เบื้องต้นทราบว่า
ทั้งสองคนได้ขับรถยนต์ออกนอกประเทศไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 9 ต.ค.68 คาดว่าจะขับไปรับยาเสพติดและรอจนกระทั่งใกล้จะถึงเวลาปิดด่าน จึงเดินทางเข้าประเทศไทย แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียดจนสามารถจับกุมไว้ได้ หลังจากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.