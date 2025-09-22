(คลิป)รวบ 2 หนุ่มขอนแก่นขนยาบ้าเกือบ 2 ล้านเม็ดเตรียมส่งเครือข่ายในกรุงเทพฯ

หนองคาย - ตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย รวบ 2 หนุ่มขนยาบ้า 1.8 ล้านเม็ดใส่รถเก๋งเตรียมนำเข้ากรุงเทพฯ สารภาพรับจ้างขนแลกเงิน 2 แสนบาท โดยผู้ต้องหาทั้งคู่เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยชื่อ บอกแค่ว่าเป็นชาว อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น อายุ 26 ปี และอีกคน ชาว อ.เมืองขอนแก่น อายุ 27 ปี
เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันนี้ (22 ก.ย.) ที่ห้องประชุม สภ.เมืองหนองคาย นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ ผอ.สนง.ศุลกากรหนองคาย, นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอเมืองหนองคาย, นายภาคิน เทียบคำ ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร, พร้อม ตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย, ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร, ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด เป็นยาบ้า จำนวน 1,884,650 เม็ด ผู้ต้องหาชาย 2 ราย เป็นชาว อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น อายุ 26 ปี และ ชาว อ.เมืองขอนแก่น อายุ 27 ปี และ รถยนต์เก๋ง 2 คัน
พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งว่าพบถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ 5 ถุง วางอยู่ถนนริมโขง ช่วงบ้านหาดคำ อ.เมืองหนองคาย ต้องสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน และประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้าตรวจสอบ เมื่อไปถึงจุดดังกล่าวก็พบถุงพลาสติกตรงตามที่แจ้ง เจ้าหน้าที่วางแผนดักซุ่มจับกุม จนกระทั่งเวลาประมาณ 04.00 น. พบรถยนต์เก๋งขับเข้ามายังจุดวางถุงพลาสติก
จากนั้นมีชาย 2 คนลงจากรถเดินมุ่งหน้าไปยังจุดวางถุงพลาสติกสีดำ แล้วยกถุงพลาสติกไปไว้ที่ช่องเก็บของท้ายรถ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมและตรวจสอบภายในถุงพลาสติกต้องสงสัย เป็นยาบ้าบรรจุอยู่เต็มจำนวน และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พร้อมของกลางยาบ้ามาตรวจนับ เบื้องต้นนับได้ประมาณ 1,884,650 เม็ด
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่ามีนายตู่ ชาวต่างชาติ และนายเหม่ง คนไทย ติดต่อว่าจ้างให้ขับรถส่งยาบ้า โดยระบุว่าจะให้เงินค่าจ้าง 200,000 บาท และยังให้เงินค่าเช่ารถมา 30,000 บาท โดยได้เช่ารถจาก จ.ขอนแก่น 2 คัน นำมาเป็นรถขนยาบ้า 1 คัน และรถนำ 1 คัน เมื่อรับยาบ้าจากจุดนัดหมายที่หนองคายแล้วจะนำไปกรุงเทพฯ โดยเจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดนี้ต่อไป