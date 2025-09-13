สืบภาค 5 ผนึก ตร.เชียงราย แกะรอยซุ่มจับยกทีม แก๊งยานรกเชียงใหม่ขนยาบ้า 6 ล้านเม็ดชายแดนเชียงของ

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ตำรวจภาค 5 พร้อมชุดสืบสวน ภ.จว.เชียงราย-สภ.เชียงของ แกะรอยซุ่มจับยกทีม..แก๊งยานรก ขนยาบ้าชายแดนเชียงของ 6,000,000 เม็ด เตรียมลำเลียงเข้าเชียงใหม่ พักรอส่งเข้าพื้นที่ชั้นในต่อ
วันนี้ (13 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดขยายผลยาเสพติด ภ.5,ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.เชียงราย-สภ.เชียงของ จ.เชียงราย ร่วมหน่วยเกี่ยวข้องได้จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 3 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 6 ล้านเม็ด สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจากพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้นำรถยนต์เข้าไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ติดแม่น้ำโขงด้าน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จึงได้นำกำลังออกติดตามจนพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ คันหนึ่ง ตรงกับที่ได้รับแจ้งขับไปตามถนนสายดังกล่าวจริง
จากนั้นรถยนต์กระบะเป้าหมายได้ขับไปตามถนนหมายเลข 1020 เมื่อถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ ได้เข้าจอดใกล้กับรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีเทาดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีชายน 2 คนรออยู่เจ้าหน้าที่ซึ่งวางกำลังดักซุ่มเอาไว้จึงได้เข้าไปควบคุมรถและคนทั้งหมดเอาไว้
พบคนขับรถยนต์กระบะ คือ นายเอกลักษณ์ อายุ 36 ปี ชาว ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น ส่วนอีก 2 คนที่จอดเก๋งรออยู่ ทราบชื่อต่อมาคือ นายจิรายุทธ อายุ 48 ปี ชาว ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และนายชลิต อายุ 33 ปี ชาว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
จากการตรวจที่หลังรถยนต์กระบะพบกระสอบฟางจำนวน 24 ใบ โดยมีผ้าใบสีฟ้าสลับเทาปกคลุมเอาไว้ ภายกระสอบพบบรรจุยาบ้าใบละประมาณ 250,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 6 ล้านเม็ด จึงได้จับกุมตัวทั้ง 3 คนเอาไว้
เบื้องต้นทราบว่าเครือข่ายรายนี้ได้นัดหมายรับยาบ้าที่ชายแดน อ.เชียงของ โดยนายเอกลักษณ์ขับรถที่บรรทุกยาบ้าแล้วมาพบกับเครือข่ายที่มารออยู่อีก 2 คน จากนั้นจะใช้รถยนต์เก๋งขับสำรวจเส้นทางเป็นรถสเกาต์ เพื่อนำของกลางไปพักไว้ที่ จ.เชียงใหม่ รอขนเข้าสู่ตอนในของประเทศต่อไป เจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย.