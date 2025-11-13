ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำแถลงผลสกัดกั้นจับกุม 2 คดีสำคัญพื้นที่เชียงใหม่ ยึดยาบ้ากว่า 3.5 ล้านเม็ด

เชียงใหม่ - ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำแถลงผลงานบูรณาการร่วมทหาร, ป.ป.ส.ภาค 5 และฝ่ายปกครอง สกัดกั้นจับกุมยาเสพติด 2 คดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยึดของกลางยาบ้ากว่า 3.5 ล้านเม็ด พบกลเม็ดดัดแปลงรถบรรทุกตู้ทึบซุกยาเสพติดหวังตบตา จนท.
วันนี้ (13 พ.ย. 68) ที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (ส่วนหน้า) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโทอาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และพลโทชายแดน กฤษณสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 2 ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคเหนือ( รอง ผบ.นบ.ยส.35 ) พร้อมด้วยผู้แทน จาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ,ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3, กองกำลังผาเมือง, หน่วยเฉพาะกิจ ไชยานุภาพ, ฝ่ายปกครอง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ร่วมกันแถลงข่าว ผลการสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 คดี พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 2 คน ยึดของกลางยาบ้ารวมกว่า 3.5 ล้านเม็ด และรถยนต์ 1 คัน
โดยคดีแรก สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ปส.3 และหน่วยร่วมได้สืบสวนขยายผลเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีแหล่งพักคอยในเขตพื้นที่บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จึงได้เฝ้าระวัง กระทั่งวันที่ 11 พ.ย.68 พบรถยนต์บรรทุกตู้ทึบ ยี่ห้ออีซูชู ปิดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ขับขี่วนเวียน และขับช้าสลับเร็วในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนขอทำการตรวจค้น แต่รถคันดังกล่าวได้เร่งความเร็วฝ่าการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไป กระทั่งเวลาประมาณ 23.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะรถคันดังกล่าวขับหลบหนีได้เสียหลักลงข้างทาง โดยผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ในรถ จึงได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุกตู้ทึบ พบยาบ้า ประมาณ 1,430,000 เม็ดชุกซ่อนอยู่ภายในช่องลับบริเวณผนังตู้ทึบของรถคันดังกล่าว จึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน บก.ปส.3 ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่คดีที่ 2 เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ปส.3 และหน่วยร่วม ได้ร่วมกันทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจะลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เข้ามาพักคอย ในเขตพื้นที่บ้านแม่อ้อใน ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อรอส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนในหลายคดี จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาจากการข่าวพบความเคลื่อนไหวน่าเชื่อว่า กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวได้นำยาเสพติดมาเก็บซุกซ่อนไว้ในสวนลำไยท้ายหมู่บ้านแม่คะนิน ของบ้านแม่อ้อใน ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ กระทั่งวันที่ 12 พ.ย.68 เจ้าหน้าชุดสืบสวนพร้อมหน่วยร่วมในพื้นที่ จึงได้เข้าทำการตรวจสอบบริเวณสวนลำใยดังกล่าว พบกระสอบบรรจุยาบ้า จำนวน 11 กระสอบ ประมาณ 2,100,000 เม็ด ซุกซ่อนไว้ใต้กิ่งลำใยแห้ง จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และนำส่งพนักงานสอบสวน บก.ปส.3 ดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่า การปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่พยายามจะกำจัดให้สิ้นซากและยกระดับการจัดการปัญหา เพราะถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน และประเทศชาติ ซึ่ง ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับนโยบายนำไปปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดและสามารถจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสด้วยเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ส่วนการจับกุมในครั้งนี้นั้น ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลให้ถึงเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป