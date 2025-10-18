ตร.ปส.-ทหาร สกัดจับคู่หูควบกระบะขนไอซ์ 300 กิโลฯ เข้าเชียงรายกลางดึก

เชียงราย - ตำรวจ ปส.ร่วมทหารสกัดจับคู่หู ควบกระบะทะเบียนเชียงรายขนไอซ์ 300 กิโลฯ จากเวียงชัยมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง เผยแค่ตุลาฯ68 กองกำลังผาเมืองปะทะคาราวานขนยาแล้ว 4 รอบ วิสามัญแล้ว 1 ศพ ยึดยานรกมูลค่ากว่า 1,200 ล้าน
วันนี้ (18 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส.ร่วมกับชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากพร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 คน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนของกลางจากชายแดนด้าน จ.เชียงราย เข้าสู่ชั้นในของประเทศผ่านถนนสายรองด้าน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จึงได้นำกำลังออกติดตามความเคลื่อนไหว
กระทังพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อฟอร์ด ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับมาตามถนนหมายเลข 1152 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อม อ.เวียงชัย-อ.เมืองเชียงราย ตรงกับที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าไปสกัด
จากการตรวจสอบในรถพบชายจำนวน 2 คน จึงได้ควบคุมตัวเอาไว้และเมื่อตรวจสอบในรถ พบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 9 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวนกว่า 300 กิโลกรัม จึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง นปส.เชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าตั้งแต่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบันทหารกองกำลังผาเมืองซึ่งดูแลพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบนสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 16 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 20 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 6,860,865 เม็ด, เฮโรอีน 1.04 กิโลกรัม, ไอซ์ 245 กิโลกรัม หากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 1,275.1 ล้านบาท (1,275,169,750 บาท) มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่จำนวน 4 ครั้ง กลุ่มขบวนการขนยาเสพติดเสียชีวิต 1 ราย.