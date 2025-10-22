รวบหัวหน้าขบวนการลอบขนแรงงานต่างด้าว พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้าน

ตำรวจ ตม.สมุทรสาครจับกุมผู้ต้องหาหัวหน้าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 100 ล้านบาท
วันนี้ (22 ต.ค.) พ.ต.อ.ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์ ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร พ.ต.ท.เศรษฐพงศ์ ชูเมือง รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร พ.ต.ต.จิรายุ เชิดฉาย สว.ตม.จว.สมุทรสาคร พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาหัวหน้าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังขยายผลออกหมายจับเพิ่มอีก 2 ราย พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 100 ล้านบาท
โดยการจับกุมสืบเนื่องจากนโยบาย พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 เร่งกวดขันและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มที่รวมตัวสร้างอิทธิพลในพื้นที่ จากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สมุทรสาคร พบว่า ผู้ต้องหา ทั้ง 2 ราย เป็นตัวการสำคัญในการช่วยเหลือ สั่งการขบวนการขนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากแนวชายแดนภาคเหนือตอนล่างเพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ชั้นใน และมีการรวมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพื่อติดต่อประสานและใช้ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการหาลูกค้า
จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับผู้ต้องหา จนจับกุมนายสมชาย อายุ 26 ปี สัญชาติไทย ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาคร และ MR.SAW อายุ 31 ปี สัญชาติเมียนมา ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก
โดยแจ้งข้อหาร่วมกันโดยรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ คนต่างด้าวนั้น พ้นจากการจับกุม ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน เพื่อดำเนินคดี