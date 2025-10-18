ตชด.เชียงราย ยิงสกัดระทึกแก๊งค้ายา รวบ 2 ผู้ต้องหา ยึด 4.4 ล้านเม็ด

ตชด.กัดไม่ปล่อยขบวนการค้ายานรก ยิงสกัดระทึกในวันตำรวจ ตชด.เชียงราย จับ 2 นักค้า ยึดยาบ้า 4,400,000 เม็ด ขนจากเชียงแสน
วันนี้ (18 ต.ค.) พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ผบช.ตชด. ) แถลงตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 โดย ร้อย ตชด.327 จ.เชียงราย จับกุมขบวนการขนยาบ้าได้ขณะลำเลียงผ่านพื้นที่ อ.เชียงแสน มุ่งหน้า อเมือง จ.เชียงราย คุมตัวผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวนประมาณ 4,400,000 เม็ด โดยมี พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตชด.ภาค 3 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ร่วมแถลง ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า วันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นวันตำรวจ แต่ตำรวจไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยตนมีข้อสั่งการกำชับให้ตำรวจตระเวนชายแดนปราบปราบยาเสพติดและอาชญากรรมที่ลักลอบทำตามแนวชายแดนแบบเชิงรุก การจับกุมขบวนการนี้สืบเนื่องจากชุดสืบสวน ร้อย ตชด.327 สืบทราบว่ามีขบวนการยาเสพติดจะขนยาบ้าจำนวนมากจาก อ.เชียงแสน มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย เพื่อส่งต่อไปภาคกลาง พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผอ.ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 จึงนำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติดเข้าสนับสนุน โดยขณะที่ ชุดสืบสวน ร้อย ตชด.327 เฝ้าสกัด พบรถกระบะต้องสงสัย เมื่อเรียกให้หยุดตรวจคนร้ายกลับเร่งเครื่องรถหลบหนี ชุดจับกุมจึงใช้อาวุธปืนยิงยางรถเพื่อหยุดการหลบหนี สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือนายระ และนายรี เมื่อตรวจค้นรถพบกระสอบบรรจุยาบ้า 24 กระสอบ รวมของกลางประมาณ 4,400,000 เม็ด นำส่ง สภ.บ้านดู่ จ.เชียงราย ดำเนินคดีข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้าและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ กล่าวด้วยว่า ตำรวจตระเวนชายแดนเข้มงวดป้องกันและปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ และจะขยายผลจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป