จนท.เปิดปฏิบัติการ“ตัดหมอกเวียงแหง”!จับขบวนการส่วยสัญชาติ ยกแก๊ง ไล่ตั้งแต่อดีตปลัดฯ-กำนัน/ผญบ.

เชียงใหม่ – กรมการปกครอง-ตำรวจ บก.ปปป.-ปปช.-ปปท. พร้อมดีเอสไอ เปิดปฏิบัติการ “ตัดหมอกเวียงแหง” กระจายกำลังตามจับยกแก๊ง ขบวนการส่วยสัญชาติ รวบทั้งอดีตปลัดฯ-หน.งานทะเบียนฯ-อดีตลูกจ้าง รวมถึงกำนัน/ผญบ.เวียงแหง-ก๊วนนายหน้าคนต่างด้าว รวมเบ็ดเสร็จกว่า 10 ราย
วันนี้(18 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ ส่วนปราบปรามทุจริตทางทะเบียนและบัตร สน.บท. /เจ้าหน้าที่ สน.สก.กรมการปกครอง .สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (บก.ปปป.,) ปปช., ปปท. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้เปิดปฏิบัติการ “ตัดหมอกเวียงแหง” ดำเนินการจับกุมกลุ่มขบวนการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทําใบสําคัญถิ่นที่อยู่ถาวรและการให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าว ตามมติ ครม. 29 ตุลาคม 2567 ในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ถูกจับกุม มีทั้งอดีตหัวหน้ากองทะเบียน ที่ย้ายไปเป็นปลัดอำเภอจังหวัดใกล้เคียง , อดีตปลัดอำเภอ ที่ย้ายจากอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ ไปประจำอำเภอใกล้เคียง และกลุ่มอดีตลูกจ้างอำเภอที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักทะเบียน อ.เวียงแหง 4 ราย ถูกติดตามจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย จับกุมในพื้นที่เชียงใหม่ 3 ราย
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ถูกจับกุมด้วย 4 ราย หนึ่งในนั้นเสียชีวิตแล้ว และกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่กระทำผิด อีก 3 ราย ถูกติดตามจับกุมได้ในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 2 ราย อีก 1 รายถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก่อนหน้านี้ จากการสืบสวนพบว่า มีกลุ่มนายหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต นําคนต่างด้าวซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามมติ ครม. ดังกล่าว มาทําการสวมตัวและ ทํารายการเท็จออกใบสําคัญถิ่นที่อยู่ถาวรและบัตรประจําตัว กรมการปกครองจึงมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนนําพยานหลักฐาน เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เพื่อให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มนายหน้า และคนต่างด้าวในความผิด ฐานร่วมกันกระทําการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการใน ทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534, นําเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลปลอมโดยทุจริตหรือโดย หลอกลวง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน มาตรา 9 ประกอบ มาตรา 14 (1) แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, เป็นเจ้าพนักงานทําเอกสารเท็จ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดย ทุจริต ตามมาตรา 162 และมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนำเจ้าหน้าที่แถลงรายละเอียดปฏิบัติการจับกุมทั้งหมดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้(20 พ.ย.)