“ตัดหมอกเวียงแหง” เอฟเฟกต์ ปค.สนอง “สิงห์หนู” ยกระดับ AI ผ่าน ThaiD ตรวจจับ “งานทะเบียนอำเภอ-ติดตั้ง CCTV จุดเสี่ยง”

“ตัดหมอกเวียงแหง” เอฟเฟกต์ หลังเด้ง ขรก.สวมสิทธิให้จีนเทา “กรมการปกครอง” เร่งสนอง “สิงห์หนู” ยกระดับแผนป้องกัน เปิดตัว AI ผ่านระบบ ThaiD ตรวจจับความผิดปกติ “สถิติงานทะเบียน” ก่อนส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ตรวจสอบผ่านมือถือได้ทันที ติดตั้ง CCTV สำนักทะเบียนในพื้นที่สีแดง เสี่ยงทุจริต พร้อมระบบแจ้งเหตุออนไลน์ ผ่านกลไกปกครองทั่วประเทศ
วันนี้ (20 พ.ย.) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง ได้สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อยกระดับการป้องกันและรับมือภัยคุกคามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
โดยเน้นครบทั้ง การรู้เท่าทัน (Awareness) การป้องกัน (Prevention) และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด (Enforcement) เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “พื้นที่ปลอดภัยจากสแกมเมอร์” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เพื่อแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ล่าสุด กรมการปกครอง ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การวิเคราะห์ภาพใบหน้ายืนยันตัวตน การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ไปจนถึงการให้บริการผ่านระบบ ThaiD และในระยะต่อไป
“ปค.จะเพิ่มมาตรการป้องกัน ในสองมิติหลัก ได้แก่ การป้องกันการทุจริตในกระบวนงาน และการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์”
โดยปัจจุบัน กรมการปกครองได้ดำเนินมาตรการสำคัญแล้ว ได้แก่
(1) ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติทางทะเบียน (Registration Alert System) ระบบนี้ช่วยตรวจจับความผิดปกติของสถิติงานทะเบียน และส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ตรวจสอบผ่านมือถือและแอปพลิเคชันThaiD ให้สามารถตรวจสอบได้ทันที
(2) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV Evidence System) สำนักทะเบียนในพื้นที่สีแดง โดยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดบริการ เก็บภาพไม่น้อยกว่า 3 เดือน และสามารถดึงขึ้นมาตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีอย่างโปร่งใส
(3) การยกระดับ Digital Literacy และการแจ้งเหตุออนไลน์ ผ่านกลไกของกรมการปกครองทั่วประเทศ พร้อมช่องทางแจ้งเหตุ สายด่วน 1441 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ และศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครอง (วังไชยา) โทร. 0 2356 9511
(4) การเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสแบบนิรนาม เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องประเทศ โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน
หากปัจจุบันประชาชนพบเห็นการทุจริตทางทะเบียนในท้องที่ใด สามารถแจ้งตรงได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ (สายด่วน 1567) หรือศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครอง (วังไชยา) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 9511.