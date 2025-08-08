xs
สิ้นประชุมจีบีซี พื้นที่สีแดงอ.พนมดงรัก ยังเฝ้าระวัง! ไม่อนุญาตให้ผู้อพยพกลับบ้าน

8 ส.ค.



สุรินทร์-หลังประชุมจีบีซีไทย-กัมพูชา พื้นที่ชายแดนอ.พนมดงรัก ใกล้ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควาย ยังต้องเฝ้าจับตา เผยฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองยังไม่อนุญาตให้ประชาชนผู้ลี้ภัยตามศูนย์อพยพเดินทางกลับบ้าน รอคำสั่งที่ชัดเจนอีกครั้ง

นายเอกอนันต์ ศรีอินทร์ นายอำเภอพนมดงรัก
วันนี้ ( 8 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศตามหมู่บ้านชายแดน หลังจากวานนี้มีการประชุมจีบีซีไทย-กัมพูชา ได้ข้อสรุป 13 ข้อตกลงหยุดยิง เห็นพ้องรักษาสันติภาพ เพื่อความผาสุกของประชาชนสองประเทศ พบว่าในพื้นที่ชายแดนยังไม่พบการยิงปะทะกันเกิดขึ้นเป็นวันที่ 11 แล้ว แม้ในพื้นที่ชายแดนด้าน จ.สุรินทร์ จะยังมีทหารของทั้งสองประเทศ ตรึงกำลังอยู่ตลอดแนวชายแดนก็ตาม

โดยเฉพาะที่หมู่บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับปราสาทตาเมือนธม พื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบมากที่สุด เป็นไปอย่างเงียบเหงา ชาวบ้านได้อพยพออกไปยังที่ปลอดภัยกันหมด ตั้งแต่วันยิงปะทะวันแรก (24 ก.ค.) แต่ยังพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนที่เดินทางกลับมาดูบ้าน สวนยาง ไร่นา หลังการเจรจาหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค.68 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามศูนย์พักพิงต่างๆโดยเฉพาะประชาชนผู้อพยพจากพื้นที่สีแดง ยังต้องรอประกาศจากกองทัพว่าจะให้สามารถกลับบ้านได้เมื่อไหร่ต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่สีแดง ต.บักได อ.พนมดงรัก ที่ติดชายแดนปราสาทตาควาย และติดพื้นที่ชายแดนปราสาทตาเมือนธม ส่วนพื้นที่อื่นๆที่ติดชายแดน รอคำสั่งที่ชัดเจนจากฝ่ายความมั่นคงและจังหวัดอีกครั้ง หลัง ศบ.ทก.แถลงเวลา 09.00 น.นี้






นายเอกอนันต์ ศรีอินทร์ นายอำเภอพนมดงรัก กล่าวว่าตนมาประจำอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองคันนาทุกวัน ในพื้นที่ก็ยังเงียบสงบ ทางทหารก็ยังคงทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทาง อ.พนมดงรักยังรอประกาศจากกองทัพว่าจะเอาอย่างไรต่อ ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ประชาชนอพยพกลับบ้านแต่อย่างใด ซึ่ง อ.พนมดงรักไม่มีศูนย์พักพิง แต่ประชาชนให้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงพื้นที่อื่น ซึ่งอ.พนมดงรักเป็นพื้นที่สู้รบ ทางอำเภอก็จะมาดูแลความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้นำชุมชน ชรบ.ฝ่ายทหาร และตำรวจดูแลในพื้นที่ นายอำเภอก็จะอยู่แนวหลังของทหาร

ทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมา พบว่าประชาชนในหลายพื้นที่ ยังคงพบโดรนบินอยู่เช่นเดิม แม้จะลดปริมาณลงบ้างก็ตาม ท่ามกลางการสอดส่องและเฝ้าระวังของผู้นำชุมชน ชรบ.จิตอาสา ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองอย่างเข้มงวด แม้จะยังไม่มีรายงานจับผู้บังคับโดรนปริศนาได้ก็ตาม

